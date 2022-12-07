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CУСПІЛЬСТВО

Смертну кару за "держзраду" хочуть запровадити у білорусі. Парламент це підтримав

07 грудня 2022, 19:45
Смертну кару за
Олександр Лукашенко. Фото: stihi.ru
У білорусі хочуть запровадити смертну кару за державну зраду, вчинену чиновником або військовослужбовцем.
Як повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", нижня палата парламенту проголосувала у першому читанні за зміну кодексів у питаннях кримінальної відповідальності.
 
Законопроєкт також вносить зміни до статті "диверсія", яка буде вважатися заподіянням шкоди економічній та військовій безпеці.
 
Крім того, вводиться стаття про відповідальність за поширення "свідомо неправдивих відомостей", які ганьблять білоруську армію та силові структури.
 
Також кримінальний кодекс доповнюється статтями «пропаганда тероризму» та порушення у сфері охорони державної таємниці.
 
білорусь є єдиною в Європі країною, де смертна кара закріплена законом.
 
У травні в білорусі лукашенко підписав закон, який дозволяє засуджувати до смертної кари за "замах на тероризм".
 
До смертної кари можуть засудити й тих людей, які виступали против війни в України та режиму лукашенка. Із початку війни росії з Україною у білорусі посилили контроль над громадянами.
Білорусьсмертна кара

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