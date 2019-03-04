Смешко не підтримає Порошенка в другому турі
"Діючу політичну владу в особі Петра Порошенка ми не підтримували і не збираємося підтримувати і у другому турі виборів президента. Вважаємо, що Петро Порошенко, який не виправдав надії мільйонів українців і зганьбив ідеали Майдану, має піти в історію. На жаль, не героєм", - повідомив Смешко.
"Щодо численних запитань "як ви тепер розпорядитеся своєю електоральною підтримкою?". Відповідаю: Україною і моїми Співвітчизниками, виборцями і потенційними прихильниками ніколи не торгував і торгувати не буду. Жодних посад в уряді не шукав і не шукаю, ніяких перемовин на ці теми ні з ким не веду", - додав Смешко.
Він також висловився щодо кандидата Володимира Зеленського.
"Відверто відповідаю: знаю лише талановитого актора Зеленського. Маю людську симпатію до його таланту. Політика, державника, фахівця в системних державних органах управління Зеленського не знаю. Тому ще раз нагадую старе добре англійське правило голосування при демократії: "На перших виборах голосуй серцем і розумом, а на вирішальному етапі виборів – по обставинах. За найменше зло проти вашої батьківщині і вашої сім'ї", - написав він.
Смешко також додав, що його партія буде йти на вибори у парламент.
"По-друге, майже один мільйон двісті тисяч виборців (більше 6% загального числа голосів), які проголосували за нашу програму – це реальна основа для першої політичної партії, заснованої на ідеології консервативної демократії, яка неодмінно увійде у Верховну Раду на наступних парламентських виборах", - написав він.
У першому турі Смешко набрав майже 7% голосів.
Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року, на посаду був призначений тодішнім президентом Леонідом Кучмою.
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