Смешко заявив, що не прийме посад ні від Зеленського, ні від Порошенка

Смешко не веде переговорів зі штабами кандидатів

Екс-кандидат у президенти, колишній очільник СБУ Ігор Смешко не веде переговорів зі штабами кандидатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського про майбутні посади.

"Насправді, Ігор Петрович не погоджувався і не приймав жодних пропозицій від котрогось із кандидатів", - наголосила прес-секретар Смешка Зоя Загородня, інформує "УП".

Прес-секретар наголосила, що Смешко і в майбутньому не погодиться на жодні посади від кандидатів, що пройшли у другий тур виборів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кандидат у президенти Володимир Зеленський в разі перемоги планує призначити голосовю СБУ Ігоря Смешка.

За результатами першого туру виборів Ігор Смешко отримав 6.04% голосів.