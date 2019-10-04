ПОЛІТИКА НОВИНИЕкс-кандидат у президенти, колишній очільник СБУ Ігор Смешко не веде переговорів зі штабами кандидатів Петра Порошенка і Володимира Зеленського про майбутні посади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Смешко заявив, що не прийме посад ні від Зеленського, ні від Порошенка
Смешко не веде переговорів зі штабами кандидатів
Ігор Смешко. Фото: intvua.com
"Насправді, Ігор Петрович не погоджувався і не приймав жодних пропозицій від котрогось із кандидатів", - наголосила прес-секретар Смешка Зоя Загородня, інформує "УП".
Прес-секретар наголосила, що Смешко і в майбутньому не погодиться на жодні посади від кандидатів, що пройшли у другий тур виборів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що кандидат у президенти Володимир Зеленський в разі перемоги планує призначити голосовю СБУ Ігоря Смешка.
За результатами першого туру виборів Ігор Смешко отримав 6.04% голосів.
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