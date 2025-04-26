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ПОЛІТИКА

"Смішно чути це від путіна": Зеленський відповів на пропаганду кремля

26 квітня 2025, 10:01
Він наголосив, що саме армія рф повторює найгірші практики тоталітарних режимів.

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення російського диктатора владіміра путіна про нібито "нацистський режим" в Україні, які кремль використовував як одне з головних виправдань для початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Як приклад абсурдності російської риторики він навів історію головного рабина України, чий син пішов добровольцем на фронт і загинув.

В інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро Зеленський зауважив, що подібні закиди є не лише безпідставними, а й цинічними, адже саме дії російської армії на українській території мають найбільше спільного з практиками нацистського режиму ‒ включно з вбивствами, зґвалтуваннями та депортацією мирного населення.

"Смішно чути це від путіна. Він дуже близько підійшов до того, що робив нацистський режим майже сто років тому. Злочини, скоєні армією рф, ‒ це й зґвалтування, і вбивства мирних мешканців. Вони робили все", ‒ зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що рабин, з яким спілкувався журналіст, є абсолютно адекватною та шанованою людиною. За словами Зеленського, той не став би відправляти сина на війну за "нацистський режим".

"Як можна вірити в те, що син рабина воює за нацистський режим? Це просто неадекватно. Євреї не можуть захищати нацизм. І рабин не може відправити сина на війну за нацизм", ‒ сказав глава держави.

Він також нагадав про власне єврейське походження і зазначив, що звинувачення в тому, що він очолює нібито "київський нацистський режим", є примітивними та безпідставними.

Зеленський підкреслив, що натомість дії очільника кремля мають усі ознаки злочинів. Зокрема, йдеться про масову депортацію українських дітей, за що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна.

"Навіть ті держави, які мали тісні економічні зв’язки з росією ‒ на Близькому Сході чи Глобальному Півдні ‒ вимагають повернення наших дітей. Бо викрадення сиріт, передача їх без дозволу рідних або навіть вилучення у бабусь і дідусів ‒ це те, що дійсно нагадує дії сучасних нацистів", ‒ підкреслив він.

Владімір ПутінВолодимир Зеленськийвійнанацизм

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