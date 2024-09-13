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Снайдер пояснив, чому президент Трамп – катастрофа для України

13 вересня 2024, 19:59
Снайдер пояснив, чому президент Трамп – катастрофа для України
Тімоті Снайдер.
Історик назвав республіканця загрозою для демократії у всьому світі.
Американський історик Тімоті Снайдер пояснив, чому потенційне друге президентство кандидата від республіканців Дональда Трампа стане катастрофою як для США, так і для України.
 
Про це Снайдер розповів в інтерв'ю LIGA.net.
 
Професор Єльського університету пояснив свою заяву, яку зробив раніше, про катастрофу для США та України в разі другого президентства Трампа. Він сказав, що це загрожуватиме демократії у всьому світі.
 
"Демократія – це краща система, ніж авторитаризм. Я вважаю, що нам має бути дозволено обирати власних правителів. Я не думаю, що люди, які програють вибори, брешуть про це і використовують насильство, повинні повертатися до влади. І це – Трамп", – зауважив Снайдер.
 
На його думку, республіканець – "це хтось такий, хто ближче до путіна, ближче до світу трансакціоналізму та фантазій".
 
"Він є кимось, хто вірить, що в кінцевому підсумку все стосується його особисто, а решта світу просто існує, щоб надавати йому історії про минуле, завдяки яким він може маніпулювати людьми. В цьому він трохи схожий на путіна. Якщо Трамп прийде до влади, це буде погано для демократії у всьому світі", – висловився історик.
 
Він додав, що всі, окрім деяких американців, розуміють, що "ця людина проти демократії".
 
"І це було б особливо погано для України. Тому що його погляд на війну полягає в тому, що росія сильніша. А сильніша сторона завжди повинна перемагати. Він фактично відверто заявив, що якщо виграє вибори, то радше кине американську міць на бік росії, а не України, і спробує змусити вас здатися", – пояснив Снайдер.

 

Дональд ТрампТімоті Снайдервійна в Україніросія окупанти

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