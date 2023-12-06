Снайпер СБУ, який побив світовий рекорд, потрапив на обкладинку WSJ

WSJ розкрив деталі рекордного пострілу снайпера СБУ на Херсонщині.

Снайпер СБУ встановив світовий рекорд – ліквідував російського окупанта з дистанції в 3,8 кілометра.

Про це йдеться у виданні The Wall Street Journal.

Зазначаєтсья, що 58-річний колишній бізнесмен та стрілець-спорстсмен, а нині снайпер підрозділу контррозвідки СБУ В’ячеслав Ковальський здійснив свій найкащий постріл незадовго до світанку 18 листопада.

Снайпер та його коригувальник зайняли позицію у Херсонській області і спостерігали, як на протилежному березі Дніпра окупанти рубають дрова. Їх назвали низькопріоритетними цілями.

Але невдовзі зʼявилась нова група з п'яти військових. Снайпер помітив, що один з них проводив інструктаж. Так Ковальський зрозумів, що це був офіцер.

Снайпер з напарником вирахували багато елементів, серед яких швидкість вітру, відстань та інші. Перший постріл був хибним. Вони неправильно вирахували швидкість вітру.

"Ти маєш стріляти негайно, бо вітер постійно змінюється", – сказав напарник снайперові.

На кадрах, знятих бійцями, можна побачити, що кулі знадобилося приблизно дев'ять секунд, щоб досягти своєї цілі на відстані у 3800 м. Загалом снайпер годинами сидів нерухомо у холодну погоду, перш ніж отримав команду вистрілити.

За словами Ковальського, куля влучила росіянинові в область грудей або живота. Він упевнений, що солдат загинув. Снайпер і його помічник кажуть, що не шкодують про вбивство окупантів на фронті, адже це – наші вороги.