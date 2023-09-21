Сьогодні Байден прийматиме Зеленського у Вашингтоні

Це вже другий візит українського лідера у Вашингтон від початку повномасштабного вторгнення росії.

У четвер, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Про це він написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що одним із найголовніших питань його американських переговорів – це посилення протиповітряної оборони України.

Зеленський нагадав, що цієї ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", – підкреслив український президент.

Він закликав надати Україні більше систем ППО, запровадити більше санкцій проти РФ і надати більше підтримки українським військам.

"Російський терор повинен програти", – наголосив він.