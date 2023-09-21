Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Сьогодні Байден прийматиме Зеленського у Вашингтоні

21 вересня 2023, 14:24
Сьогодні Байден прийматиме Зеленського у Вашингтоні
Це вже другий візит українського лідера у Вашингтон від початку повномасштабного вторгнення росії.

У четвер, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі. 

Про це він написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що одним із найголовніших питань його американських переговорів – це посилення протиповітряної оборони України.

Зеленський нагадав, що цієї ночі російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні.

"Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату", – підкреслив український президент.

Він закликав надати Україні більше систем ППО, запровадити більше санкцій проти РФ і надати більше підтримки українським військам.

"Російський терор повинен програти", – наголосив він.

зустрічБайденЗеленський.

Останні матеріали

Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Політика
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
21 вересня 2023, 18:15
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Політика
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
21 вересня 2023, 13:30
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
21 вересня 2023, 12:00
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 1 – Том Купер
20 вересня 2023, 19:30
Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Закулісна
Політика
Закулісна "бондіана". Поки Британія ловить шпигунів, ті вже "захопили" Австрію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 13:45
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється