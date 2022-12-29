Сьогодні є стовідсоткова віра Америки в нашу перемогу – Єрмак

Україна та американські партнери мають повне співпадіння у баченні, за яких умов може бути припинено розв’язану росією війну й про неможливість компромісів щодо незалежності та територіальної цілісності Української держави.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

"З американцями у нас стовідсоткове співпадіння розуміння, що таке припинення війни, які в нас цілі, яких компромісів не може бути. І я ще раз хочу сказати, що ніяких компромісів із цим президентом, із цією владою щодо незалежності, територіальної цілісності, суверенітету не буде, не буде "мінська-2", не буде нових Нормандських домовленостей і так далі", – сказав він.

Єрмак зазначив, що під час поїздки української делегації на чолі з Володимиром Зеленським у США проговорювалася ця тематика, запевнивши, що і для демократів, і для республіканців таке бачення завершення війни – "принципове питання".

"Вони чітко сьогодні з нами і вони чітко сьогодні вважають, що наша перемога – це буде і їхня перемога", – підкреслив очільник ОП.

У той же час він зауважив, що вже надана Україні зброя є безпрецедентною, хоча і недостатньою для перемоги. Проте, на його думку, Україна надалі все ж отримає "усе необхідне для того, щоб перемогти", адже "ми починали з Javelin, а сьогодні ми вже отримуємо Patriot, це прогрес".

"Сьогодні є стовідсоткова віра Америки в нашу перемогу. Навіть не сподівання, а саме віра", – наголосив Єрмак.