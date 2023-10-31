Сьогодні Рада безпеки ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні

Ініціаторами засідання стали Еквадор та Франція, які перед цим консультувалися з українською делегацією.

Рада безпеки ООН збереться сьогодні, 31 жовтня, щоб обговорити гуманітарну ситуацію в Україні на тлі повномасштабного вторгнення рф.



Про це повідомляє "Укрінформ".

За інформацією секретаріату Ради безпеки, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програму ООН з довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Розпочнеться засідання Ради Безпеки о 16:00 за київським часом після короткого обговорення ситуації у Сомалі.

Президент України Володимир Зеленський виступив 19 вересня на Генасамблеї ООН. Він розкритикував міжнародну організацію за те, що росія продовжує бути при владі, незважаючи на загарбницьку війну, яку вона розв'язала проти України. Він також закликав виключити росію із Ради безпеки ООН.