Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сьогодні Рада безпеки ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні

31 жовтня 2023, 08:25
Сьогодні Рада безпеки ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні
Фото: Укрінформ
Ініціаторами засідання стали Еквадор та Франція, які перед цим консультувалися з українською делегацією.

Рада безпеки ООН збереться сьогодні, 31 жовтня, щоб обговорити гуманітарну ситуацію в Україні на тлі повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За інформацією секретаріату Ради безпеки, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програму ООН з довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської ГЕС.

Розпочнеться засідання Ради Безпеки о 16:00 за київським часом після короткого обговорення ситуації у Сомалі.

Президент України Володимир Зеленський виступив 19 вересня на Генасамблеї ООН. Він розкритикував міжнародну організацію за те, що росія продовжує бути при владі, незважаючи на загарбницьку війну, яку вона розв'язала проти України. Він також закликав виключити росію із Ради безпеки ООН.

РАДА БЕЗПЕКИ OONзасіданнявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Провал
Політика
Провал "засліплених". Помилкові уявлення про росію на Заході тепер оплачує Схід – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 09:27
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 1 – National Interest
Політика
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 1 – National Interest
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 17:07
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Cуспільство
Сил для форсування Дніпра у ЗСУ вистачає. Вирішальне значення для всієї війни має достатність боєприпасів і техніки – Том Купер
Переклад iPress – 30 жовтня 2023, 12:07
Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О'Брайен
Політика
Приклад ATACMS. Провальна політика Заходу з підтримки України триває – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 23:57
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ тримають фронт біля Авдіївки. І розширюють плацдарм через Дніпро – Том Купер
Переклад iPress – 29 жовтня 2023, 14:07
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється