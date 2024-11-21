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ПОЛІТИКА

Сьогодні росія випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024, 10:06
Сьогодні росія випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету
Фото: Твіттер / IranFrontPag
Силам оборони вдалось збити шість крилатих ракет.

Рано-вранці у четвер, 21 листопада 2024,  під час російської ракетної атаки на Дніпро збили шість із дев'яти запущених російськими окупантами ракет різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Так, у проміжку з 05:00 по 07:00 російські війська атакували Дніпро ракетами різних типів:

  • із Астраханської області було запущено міжконтитентальну балістичну ракету,
  • з винищувача МіГ-31К аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал",
  • із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.

«Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків», - зазначили в ПС.

В командуванні додали, що інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.

За даними міського голови Дніпра Бориса Філатова, у Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджена будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, а також зруйновано котельню.

У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в місті  пошкоджене промислове підприємство.

війнаросія загрозабалістичні ракети

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