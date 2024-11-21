Сьогодні росія випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету
Рано-вранці у четвер, 21 листопада 2024, під час російської ракетної атаки на Дніпро збили шість із дев'яти запущених російськими окупантами ракет різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Так, у проміжку з 05:00 по 07:00 російські війська атакували Дніпро ракетами різних типів:
- із Астраханської області було запущено міжконтитентальну балістичну ракету,
- з винищувача МіГ-31К аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал",
- із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101.
«Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків», - зазначили в ПС.
В командуванні додали, що інформація про жертв та постраждалих наразі не надходила.
За даними міського голови Дніпра Бориса Філатова, у Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджена будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, а також зруйновано котельню.
У свою чергу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в місті пошкоджене промислове підприємство.