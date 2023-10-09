Матеріали:
Теми:

Сьогодні стартує осіння сесія ПАРЄ

09 жовтня 2023, 10:33
Сьогодні стартує осіння сесія ПАРЄ
Фото: Zaxid.net
В Страсбурзі починається осіння сесія ПАРЄ, на якій відбудуться термінові дебати про справедливий мир в Україні.

Крім того будуть говорити про вивезених до росії українських дітей і вручать премію з прав людини імені Вацлава Гавела.

Про це йдеться в порядку денному ПАРЄ.

В топ-3 фіналістів премії Гавела: польська юристка Юстина Видржинська, громадський активіст Осман Кавал з Туреччини і український правозахисник Євген Захаров. 

Лауреата премії 2023 року оголосять сьогодні на відкритті сесії ПАРЄ.

Під час сесії відбудуться термінові процедурні дебати на тему "Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі".

Серед інших тем запитів на проведення дебатів: "Гуманітарна ситуація в Нагірному Карабаху" та "Загибель мігрантів на морі". Відбудеться також обговорення та ухвалення резолюції з теми "Вивчення легітимності та законності відмови від обмеження терміну повноважень для чинного президента російської федерації".

Після дебатів депутати повинні ухвалити резолюцію Роль Ради Європи у запобіганні конфліктам, відновленні довіри до міжнародних інституцій та сприянні глобальному миру".

На полях парламентської асамблеї відбудеться українсько- латвійський захід, присвячений темі депортації українських дітей рф і стиранню їхньої національної ідентичності.

Парламентарі обговорять з європейським комісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, а голова Комітету міністрів, міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш звітуватиме про роботу цього виконавчого органу Ради Європи.

Осіння пленарна сесія ПАРЄ завершиться 13 жовтня.

 

ПАРЄсесіяУкраїна

Останні матеріали

Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер
Політика
Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 11:16
Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут
Політика
Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 08:52
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Політика
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 14:43
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Політика
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 12:43
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Технології
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 08:46
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Політика
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 17:07
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Політика
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 13:09
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Cуспільство
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 09:07
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється