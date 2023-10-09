Сьогодні стартує осіння сесія ПАРЄ

В Страсбурзі починається осіння сесія ПАРЄ, на якій відбудуться термінові дебати про справедливий мир в Україні.

Крім того будуть говорити про вивезених до росії українських дітей і вручать премію з прав людини імені Вацлава Гавела.

Про це йдеться в порядку денному ПАРЄ.

В топ-3 фіналістів премії Гавела: польська юристка Юстина Видржинська, громадський активіст Осман Кавал з Туреччини і український правозахисник Євген Захаров.

Лауреата премії 2023 року оголосять сьогодні на відкритті сесії ПАРЄ.

Під час сесії відбудуться термінові процедурні дебати на тему "Забезпечення справедливого миру в Україні та тривалої безпеки в Європі".

Серед інших тем запитів на проведення дебатів: "Гуманітарна ситуація в Нагірному Карабаху" та "Загибель мігрантів на морі". Відбудеться також обговорення та ухвалення резолюції з теми "Вивчення легітимності та законності відмови від обмеження терміну повноважень для чинного президента російської федерації".

Після дебатів депутати повинні ухвалити резолюцію Роль Ради Європи у запобіганні конфліктам, відновленні довіри до міжнародних інституцій та сприянні глобальному миру".

На полях парламентської асамблеї відбудеться українсько- латвійський захід, присвячений темі депортації українських дітей рф і стиранню їхньої національної ідентичності.

Парламентарі обговорять з європейським комісаром з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, а голова Комітету міністрів, міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш звітуватиме про роботу цього виконавчого органу Ради Європи.

Осіння пленарна сесія ПАРЄ завершиться 13 жовтня.