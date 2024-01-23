Сьогодні Туреччина розгляне заявку Швеції до НАТО – Reuters
Генеральна асамблея парламенту Туреччини у вівторок, 23 січня, обговорить заявку Швеції на членство в НАТО.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Швеція та Фінляндія подали заявки на приєднання до альянсу у 2022 році після вторгнення росії в України. Але член НАТО Туреччина висловила заперечення щодо того, що обидві країни захищають угруповання, які Анкара вважає терористичними.
Туреччина підтримала заявку Фінляндії на членство у квітні минулого року, але, як і Угорщина, змусила Швецію чекати, доки вона не посилить свою позицію щодо місцевих членів Робочої партії Курдистану (РПК), яку Європейський Союз та США також вважають терористичним угрупуванням.
У відповідь Стокгольм представив новий законопроект про боротьбу з тероризмом, який оголошує незаконне членство в терористичній організації.