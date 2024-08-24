"Сьогодні Україна підкорює серця світу", – Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

До Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом. Президент нагадав, що 913 днів тому росія через Сумщину вторглася в Україну, порушивши кордони та межі жорстокості.

"Дорогий народе! Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це – закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина. Могриця. Річка Псел. Кілька кілометрів від нашого кордону. Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі", - йдеться у зверненні.

Сьогодні ж Україна відзначає День Незалежності, і все зло, яке росія принесла на нашу землю, повертається до неї. Президент підкреслив, що Україна відповість гідно та симетрично, і будь-яка точка у рф, яка загрожує українцям, отримає свою відплату.

Він заявив, що Україна не дозволить перетворити свої землі на сіру зону, де має майоріти синьо-жовтий прапор. Він підкреслив, що Україна сама вирішуватиме свій шлях, а не піддаватиметься погрозам росії. Президент також зазначив, що світ бачить, як росія ставиться до своїх громадян і своїх військових, тоді як українські воїни допомагають місцевим людям, демонструючи гідність та цивілізованість України.