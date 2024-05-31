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ПОЛІТИКА

Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди

31 травня 2024, 11:06
Сьогодні Україна підпише одразу три безпекові угоди
Джерело: president.gov.ua
Президент Зеленський прибув до Швеції для участі в саміті Україна – Північна Європа.

У п’ятницю, 31 травня, Україна підпише одразу три безпекові угоди із країнами північної Європи.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який сьогодні бере участь у саміті Україна – Північна Європа в Швеції.

"Сьогоднішній день зміцнить Україну завдяки підтримці наших принципових та послідовних союзників і завдяки новим безпековим угодам, …  які зафіксують прогнозовану оборонну й іншу різнобічну підтримку на тривалий період", - написав він в Telegram.

Зокрема, президент уточнив, що в нього заплановані зустрічі як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном. Також у нього запланована аудієнція в короля Швеції Карла XVI Густава та зустріч із представниками оборонних компаній.

"Наші ключові пріоритети: ППО для України – маємо забезпечити більше систем, спільні оборонні виробництва – та забезпечення наших воїнів зброєю, а також наша глобальна робота заради примусу росії до миру", - окреслив Зеленський основні теми.

безпекова угодаВолодимир Зеленський

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