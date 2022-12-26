Сьогодні Україна порушить питання про виключення росії з Радбезу ООН

Після поразки росії у розв'язаній війні питання її майбутнього перестає бути табу для світової дипломатії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 26 грудня Україною буде офіційно порушено питання виключення рф із Ради безпеки ООН.

Про це він сказав в ефірі Національного телемарафону, пише "Європейська правда.

"Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь - ні, ні", - сказав Кулеба у неділю ввечері.

Він упевнений, що після поразки росії у розв'язаній війні питання її майбутнього перестає бути табу для світової дипломатії.

"І хоча ця тема поки що не обговорюється на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, "але нижче за рівень люди вже ставлять питання", - додав він.