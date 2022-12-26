Сьогодні Україна порушить питання про виключення росії з Радбезу ООН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 26 грудня Україною буде офіційно порушено питання виключення рф із Ради безпеки ООН.
Про це він сказав в ефірі Національного телемарафону, пише "Європейська правда.
"Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь - ні, ні", - сказав Кулеба у неділю ввечері.
Він упевнений, що після поразки росії у розв'язаній війні питання її майбутнього перестає бути табу для світової дипломатії.
"І хоча ця тема поки що не обговорюється на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, "але нижче за рівень люди вже ставлять питання", - додав він.