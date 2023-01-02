Сьогодні українські прикордонники під Бахмутом прийняли два жорстких бої

Один бій тривав більше чотирьох годин

Співробітники Державної прикордонної служби України в понеділок прийняли біля Бахмута на Донеччині й у самому місті два бої від російських окупантів, повідомляє ДПСУ.

Один бій тривав більше чотирьох годин, з 12:30 до 16:50 в районі населеного пункту Підгороднє. Група російських окупантів в кількості до 30 людей спробувала штурмувати український опорний пункт. Безуспішно. Попередньо знищено 7 та поранено 9 окупантів. В наших без втрат.

На іншій ділянці, в районі Бахмутського сміттєзвалища, українські прикордонники разом з підрозділом ССО в інтервалі з 16:00 до 17:00 знищили 2 спостережні пункти російських військових.

Втрати окупантів 5 «200», 3 «300» підтвердила аеророзвідка Сил Спеціальних Операцій.