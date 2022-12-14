Сьогодні в Україні вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Аварія, що сталася у квітні 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала однією із найбільших техногенних катастроф в історії людства

Українська держава 14 грудня вшановує героїчний подвиг учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Аварія, що сталася у квітні 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, стала однією із найбільших техногенних катастроф в історії людства, яка назавжди змінила історію та долі тисяч людей.

14 грудня 1986 року на Чорнобильській АЕС було завершено спорудження захисного саркофага над зруйнованим енергоблоком. Це була перша серйозна та важлива перемога людей над атомом, який вирвався з-під контролю після квітневого вибуху.

У цей день ми згадуємо усіх рядових будівельників, військовослужбовців, учених і фахівців у галузі радіаційної безпеки, які проявили героїзм і самовідданість та виконали свій цивільний і професійний обов’язок та побудували об’єкт "Укриття" у надскладних радіаційних умовах.

Президент України сьогодні також вшанував пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, повідомляється на сайті голови держави.