Сьогодні відкривається перший в Україні магазин IKEA
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі представництва IKEA в Україні.
"1 лютого IKEA вітатиме покупців у київському city store, що відкриється в Blockbuster Mall. Це перший офлайн-магазин в Україні, й ми з нетерпінням чекаємо початку цього нового розділу в історії IKEA", - йдеться у повідомленні.
На першому етапі у магазині в наявності буде близько 2000 товарів. Магазин відкриється без традиційного відділу харчування, який наявний у магазинах компанії в інших країнах.
Повідомляється також, що під час епідемії коронавірусу магазин працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних заходів, як-от соціальна дистанція, обов’язкове носіння масок, перевірка температури та регулярна дезінфекція приміщення. "Відповідно до чинних обмежень, у магазині зможуть перебувати максимум 500 людей одночасно", - наголосили в IKEA.
Рішення про вихід на український ринок IKEA ухвалила у вересні 2017 року. Згідно з планами корпорації, в Києві повинен був з’явитися магазин міського формату (city store). Спочатку в IKEA повідомляли, що його відкриють влітку 2019 року в ТРЦ Ocean Mall в Києві.
Пізніше в корпорації поінформували, що магазин відкриють до кінця 2019 року. У липні того ж року IKEA запустила сайт для українських споживачів і почала підбір персоналу для магазину в Києві. Згодом, за даними ЗМІ, IKEA підписала договір про відкриття магазину площею близько 6 тис. кв. м в ТРЦ Blockbuster Mall.
Розвитком мережі в Україні займається "IKEA Південно-Східна Європа", яка є частиною IKEA Group (Ingka Holding BV). Компанія займається роздрібним бізнесом IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.
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