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Сьогодні відзначається Всесвітній день азбуки Брайля

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі близько 1 млрд людей мають порушення зору
Сьогодні світова спільнота відзначає Всесвітній день азбуки Брайля.
Сьогодні відзначається Всесвітній день азбуки Брайля Фото: Олександра Багмет/iPress.ua

День встановлений Резолюцією ГА ООН в грудні 2018 року, передає "Укрінформ".

Всесвітній день азбуки Брайля є нагадуванням, що серед нас живуть люди, які потребують особливої турботи, уваги та підтримки. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі близько 1 млрд людей мають порушення зору, з них понад 10 млн повністю незрячі, ще 130 млн мають дуже слабкий зір.

Шрифт Брайля - це унікальна азбука, яку назвали на честь її винахідника Луї Брайля. Вона являє собою тактильне поєднання графічних символів за допомогою 6 точок, що дає змогу передавати букви, цифри, музичні, математичні та наукові знаки.

Для мільйонів незрячих людей шрифт Брайля є засобом спілкування. Окрім того, він відіграє визначальну роль у їхній освіті, доступі до інформації, реалізації права на свободу висловлювання поглядів і переконань.

У грудні 2019 року у Києві неподалік станції метро "Дарниця" встановили перший і єдиний в Україні пам’ятник незрячій людині. Атр-об’єкт являє собою людину із заплющеними очима та палицею у руці, яка ніби йде тактильною доріжкою. Це узагальнений образ незрячої людини. Шрифтом Брайля на грудях статуї написано: "Дивлюся серцем".

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04 01 2021 10:22
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