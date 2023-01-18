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CУСПІЛЬСТВО

Солдатів у білорусь росія перевозить в цистернах

18 січня 2023, 21:04
Солдатів у білорусь росія перевозить в цистернах
Фото: Pixabay.com
росія використовує залізничні цистерни для перекидання військовослужбовців до Білорусі
За даними джерел видання "Наша Ніва", всередині цистерн перевозять людей. Таким чином росіяни вводять в оману супутниковий та візуальний моніторинг вантажів. Чи транспортують таким чином військову техніку та боєприпаси до Білорусі, наразі невідомо.
 
Генштаб ЗСУ 29 грудня повідомляв, що біля українських кордонів перебуває вдвічі менше російських військових, аніж було 24 лютого на початку вторгнення.
 
Однак інформація «Нашої Ніви» про перекидання російських військ у цистернах свідчить про те, що присутність російських військ у Білорусі може бути більшою.
 
РосіяБілорусьвійна росії з Україною

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