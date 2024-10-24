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Солдати із КНДР уже в Курській області росії – ГУР

24 жовтня 2024, 19:55
Солдати із КНДР уже в Курській області росії – ГУР
Загалом у рф перебуває 12 тисяч північнокорейців, серед них ― 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали.
Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули у Курську область. Їхню появу там зафіксували 23 жовтня.
 
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
 
Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході рф ― Баранівському (Уссурійськ), Донґуз (Улан-Де), Єкатеринославський (Єкатеринославка), 248-ий (Князє-Волконське) і 249-ий (Сергіївка).
 
На злагодження військових із КНДР, яких росія має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів.  ГУР заявило, що загальна чисельність північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали. 
 
"Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони рф Юнус-Бєка Євкурова. Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила", - розповіла розвідка. 
війна в УкраїніГУР МОУКНДР росіяросія окупанти

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