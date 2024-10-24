Солдати із КНДР уже в Курській області росії – ГУР

Загалом у рф перебуває 12 тисяч північнокорейців, серед них ― 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали.

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули у Курську область. Їхню появу там зафіксували 23 жовтня.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Підготовка солдатів армії КНДР відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході рф ― Баранівському (Уссурійськ), Донґуз (Улан-Де), Єкатеринославський (Єкатеринославка), 248-ий (Князє-Волконське) і 249-ий (Сергіївка).

На злагодження військових із КНДР, яких росія має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів. ГУР заявило, що загальна чисельність північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема, три пхеньянські генерали.

"Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони рф Юнус-Бєка Євкурова. Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила", - розповіла розвідка.