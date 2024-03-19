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ПОЛІТИКА

Європейські солдати продовжують звільнятися саме тоді, коли вони потрібні НАТО – Politico

19 березня 2024, 14:52
Європейські солдати продовжують звільнятися саме тоді, коли вони потрібні НАТО – Politico
Фото: reuters.com
Західні союзники зважують питання призову на строкову або національну службу, оскільки загроза з боку росії зростає.

Йдеться вже не стільки про набір нових солдатів, скільки про те, щоб переконати військових, які вже служать, не звільнятися. Цього тижня міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню представив план, покликаний стимулювати військовослужбовців залишатися в строю. Це сталося через кілька днів після того, як річний звіт, поданий до німецького парламенту, показав, що у 2023 році близько 1537 солдатів залишили Бундесвер, скоротивши його чисельність до 181 514 військовослужбовцівю

Про це повідомляє Politico.

"Ці розмови зараз ведуться в усіх столицях, в усіх демократіях, які мають професійні армії без призову", — сказав Лекорню в понеділок 18 березня, згадавши про Велику Британію і США.

У той час як Європа переозброюється у відповідь на війну в Україні, такі країни, як Хорватія, роздумують над поверненням призову до армії. Інші, як Данія, планують поширити його і на жінок.

Німеччина відмовилася від призову у 2011 році, але з огляду на те, що багато військовослужбовців старіють і звільняються зі служби, знову обговорюється питання про відновлення якоїсь національної системи служби. Для країн, які покладаються на професійні армії, виклик полягає в тому, щоб зробити збройні сили привабливими — що важко зробити в умовах низького рівня безробіття, жорсткої конкуренції з боку приватного сектору і широкого використання віддаленої роботи.

У Франції військовослужбовці залишаються в збройних силах в середньому на рік менше, ніж раніше. У Великій Британії щорічний дефіцит кадрів становить 1100 військовослужбовців, що еквівалентно двом піхотним батальйонам, незважаючи на те, що уряд уклав контракт з приватною фірмою Capita на рекрутинг.

Одним із головних заходів французького плану є підвищення пенсій за віком шляхом інтеграції бонусів; зарплати також збільшуються. Але проблема полягає в тому, що умови служби не надто привабливі: хронічна понаднормова робота, багатомісячна відсутність вдома і пропущені періоди відновлення сил є звичним явищем.

"Я б вважав за краще зменшити кількість набору, щоб покращити утримання кадрів, ніж продовжувати набір, в результаті якого кількість утримуваних людей постійно зменшується", — вважає Лекорню.

Європавійна в Українісолдати

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