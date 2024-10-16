Солдати з Північної Кореї в російській армії вдаватимуться до дезертирства – експерт

Зокрема, він прокоментував інформацію про втечу 18 північнокорейських солдат з лав російських військ неподалік кордоні України.

Солдати з Північної Кореї, які долучились до лав російських окупаційних військ, з часом вдаватимуться до дезертирства.

Про це військовий оглядач Денис Попович сказав в ефірі на Радіо NV.

Зокрема, він прокоментував інформацію про втечу 18 північнокорейських солдат з лав російських військ неподалік кордоні України з Брянською і Курською областями. Експерт вважає, що можна спробувати здійснити певний вплив на північнокорейських солдатів, або вони втікали.

"Варто спробувати, чому би і ні. Бо питання дезертирства солдат Північної Кореї постане. Скажімо так, мотивації класової та ідеологічної боротьби і команди товариша Кіма, що треба воювати із західним імперіалізмом, я для них не бачу, тобто, що їм робити в Україні", - відзначив Попович.