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Солдати з Північної Кореї в російській армії вдаватимуться до дезертирства – експерт

16 жовтня 2024, 12:35
Солдати з Північної Кореї в російській армії вдаватимуться до дезертирства – експерт
Фото: з відкритих джерел
Зокрема, він прокоментував інформацію про втечу 18 північнокорейських солдат з лав російських військ неподалік кордоні України.
Солдати з Північної Кореї, які долучились до лав російських окупаційних військ, з часом вдаватимуться до дезертирства.
 
Про це військовий оглядач Денис Попович сказав в ефірі на Радіо NV.
 
Зокрема, він прокоментував інформацію про втечу 18 північнокорейських солдат з лав російських військ неподалік кордоні України з Брянською і Курською областями. Експерт вважає, що можна спробувати здійснити певний вплив на північнокорейських солдатів, або вони втікали.
 
"Варто спробувати, чому би і ні. Бо питання дезертирства солдат Північної Кореї постане. Скажімо так, мотивації класової та ідеологічної боротьби і команди товариша Кіма, що треба воювати із західним імперіалізмом, я для них не бачу, тобто, що їм робити в Україні", - відзначив Попович.
При цьому, він вважає, що в Росії ступінь свободи вищий, попри усі особливості, аніж у Північній Кореї.
 
Крім того, у експерта запитали, як північнокорейські солдати будуть взаємодіяти з російськими солдатами з огляду на мовний бар'єр.
 
"Мовний бар'єр можна подолати, якщо взятися як слід за це. Принаймні збільшити відсоток, хто володіє російською мовою", - вважає Попович.
 
При цьому, експерт відзначає, що у нього виникає більше питання логістики.
 
"Якщо їх буде мало, там 3 тисячі - гаразд це можна вирішити. Але 3 тис. - це не та кількість, яка здатна мати значний вплив на ведення бойових дій. Якщо їх буде 100 тис., а така кількість фігурувала, і її ще позавчора спростовували... Якщо цю умовну кількість якимось чином забезпечувати, то це ж логістика, ешелони, боєприпаси, обладнання, техніка, евакуація поранених і поповнення. А від Північної Кореї тисячі кілометрів. І там одна чи дві залізниці. Одна залізниця безпосередньо поєднує рф з Північною Кореєю, а далі вже по рф теж виникають питання логістики", - сказав Попович.
 
Він додав, що солдатів з КНДР просто поставлять десь на кордоні і вивільнять російські резерви, це теж небезпечний формат.
 
"Як бачимо, зараз Курська область підтверджує припущення, що вони можуть діяти на тих місцях, на тих ділянках фронту, щоби вивільнити російські резерви", - сказав Попович.

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

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