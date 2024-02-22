Солідарність з Україною: Латвія закликає до посиленої підтримки

"Здається, ми нескінченно пояснювали світові, чому необхідно підтримати Україну та перемогти імперію зла. Але цього недостатньо".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що у зверненні до депутатів латвійського Сейму наголосив на важливості продовження надання допомоги Україні.

За його словами, війна росії проти України триває вже 10 років, а повномасштабне вторгнення - два. І люди у всьому світі та в Латвії починають втомлюватися від війни.

"Я закликаю вас пам'ятати, що втомлюватися від війни та допомоги – це велика розкіш. Ніхто Україні не дав можливості втомитися. Ніхто їх не питає, чи втомилися вони отримувати новини про смерть близьких. Їх не питають, чи втомилися вони воювати на фронті. Вони не мають вибору", – зазначив він.

Рінкевичс наголосив, що партнерам та його країні необхідно ухвалити довгострокову програму військової підтримки України.

"Здається, ми нескінченно пояснювали світові, чому необхідно підтримати Україну та перемогти імперію зла. Але цього недостатньо. Латвія має продовжувати залишатися сильним плечем та союзником України у всіх міжнародних організаціях", – сказав латвійський лідер.

Політик вкотре підкреслив, що допомогу Україні слід посилити.

"Ми підтримували Україну з першого дня. Але щоб перемогти, Україні потрібна наша підтримка у майбутньому. І на ділі, і на словах", – додав він.