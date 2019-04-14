Солсбері назвали найкращим місцем для проживання у Британії
Всього в рейтингу, складеному Sunday Times - 101 місто.
Вибір припав на Солсбері, в якому проживають 46 тисяч осіб, чеоез історичну спадщину і кращі школи. Серед переваг міста відзначені також близькість до морського узбережжя і Лондона, розвинена транспортна мережа і чисте повітря.
Однак остаточну роль зіграв "дух колективізму, що відроджується", який проявився після отруєння Скрипалів.
"Неважливо, з чим стикалося це прекрасне місто - від кельтів до вікінгів і недавніх отруєнь "Новичком" - воно вийшло переможцем. Воно залишається божественно привабливим, а собор є його серцем", - зазначає газета.
Видання пише, що в деяких частинах міста все ще триває прибирання, пов'язане з торішніми подіями, але "приходити в себе і ставати ще сильнішими - це вірна ознака особливого співтовариства, і одна з причин, чому ми вибрали Солсбері як найкраще місце для життя у Великій Британії в 2019 році".
Нагадаємо, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новичок" в березні 2018 року в Солсбері. Вони вижили і після курсу лікування були виписані з місцевої лікарні.
Від контакту з "Новичком" серйозно постраждали ще три людини - поліцейський Нік Бейлі, а також два жителі сусіднього з Солсбері містечка Еймсбері - Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджес, яка згодом померла.
Великобританія звинуватила Росію в організації замаху на Скрипалів. Російська влада послідовно відкидала ці звинувачення.
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