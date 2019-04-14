Солсбері назвали найкращим місцем для проживання у Британії

Головною перевагою міста став "дух колективізму, що відроджується", який проявився після отруєння Скрипалів

Газета Sunday Times визнала англійське місто Солсбері, що отримало сумну популярність після отруєння Сергія Скрипаля та його дочки в 2018 році, кращим місцем для життя у Великобританії.

Всього в рейтингу, складеному Sunday Times - 101 місто.

Вибір припав на Солсбері, в якому проживають 46 тисяч осіб, чеоез історичну спадщину і кращі школи. Серед переваг міста відзначені також близькість до морського узбережжя і Лондона, розвинена транспортна мережа і чисте повітря.

Однак остаточну роль зіграв "дух колективізму, що відроджується", який проявився після отруєння Скрипалів.

"Неважливо, з чим стикалося це прекрасне місто - від кельтів до вікінгів і недавніх отруєнь "Новичком" - воно вийшло переможцем. Воно залишається божественно привабливим, а собор є його серцем", - зазначає газета.

Видання пише, що в деяких частинах міста все ще триває прибирання, пов'язане з торішніми подіями, але "приходити в себе і ставати ще сильнішими - це вірна ознака особливого співтовариства, і одна з причин, чому ми вибрали Солсбері як найкраще місце для життя у Великій Британії в 2019 році".

Нагадаємо, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новичок" в березні 2018 року в Солсбері. Вони вижили і після курсу лікування були виписані з місцевої лікарні.

Від контакту з "Новичком" серйозно постраждали ще три людини - поліцейський Нік Бейлі, а також два жителі сусіднього з Солсбері містечка Еймсбері - Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджес, яка згодом померла.

Великобританія звинуватила Росію в організації замаху на Скрипалів. Російська влада послідовно відкидала ці звинувачення.