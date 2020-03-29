Сонячний годиник часів Ісуса Христа виявили археологи
Унікальна знахідка була зроблена на півдні Туреччини йдеться у повідомленні Lenta.ua з посиланням на dailysabah.com.
Під час розкопок у прибережному місті Денізлі археологи знайшли сонячний годинник, якому 2000 років. Об'єкт відмінно зберігся. "Сонячний годинник, орієнтований на південь, показує години, місяці і пори року", - сказав головний археолог з університету Денізлі в Памуккале Джелал Шимшек, назвавши цей предмет "унікальним".
На годиннику зображені грецькі найменування часів року і листя, проте відсутній гномон - голка, шо відкидає тінь. Сонячні годинники були широко поширені в період еллінізму.
Артефакту приблизно 2000 років, з чого можна зробити висновок, що створили годинник і використовували його за часів Ісуса Христа.
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