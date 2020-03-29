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Сонячний годиник часів Ісуса Христа виявили археологи

На годиннику зображені грецькі найменування часів року і листя, проте відсутній гномон - голка, шо відкидає тінь
"Сонячний годинник, орієнтований на південь, показує години, місяці і пори року".
Сонячний годиник часів Ісуса Христа виявили археологи Фото: pixabay.com

Унікальна знахідка була зроблена на півдні Туреччини йдеться у повідомленні Lenta.ua  з посиланням на dailysabah.com.

Під час розкопок у прибережному місті Денізлі археологи знайшли сонячний годинник, якому 2000 років. Об'єкт відмінно зберігся. "Сонячний годинник, орієнтований на південь, показує години, місяці і пори року", - сказав головний археолог з університету Денізлі в Памуккале Джелал Шимшек, назвавши цей предмет "унікальним".

На годиннику зображені грецькі найменування часів року і листя, проте відсутній гномон - голка, шо відкидає тінь. Сонячні годинники були широко поширені в період еллінізму.

Артефакту приблизно 2000 років, з чого можна зробити висновок, що створили годинник і використовували його за часів Ісуса Христа.  

 
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29 03 2020 16:33
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