Соратник Шольца знову закликав заморозити війну в Україні

Він стверджує, що, у будь-який момент може відкритися "вікно можливостей" для припинення вогню.

Лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, членом якої є канцлер Олаф Шольц, Рольф Мютценіх заявив, що не збирається відмовлятися від своїх слів про необхідність замороження війни в Україні - хоч уряду ФРН має протилежну позицію.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

З його слів, у будь-який момент може відкритися "вікно можливостей" для припинення вогню, навіть якщо зараз такої можливості не видно. За словами Мютценіха, він використовує термін "заморожування конфлікту", який прийнятий у політології та дослідженнях миру, і продовжуватиме його застосовувати.

Лідер СДПН також заявив, що зовнішня й безпекова політика охоплюють ширші сфери, "ніж постачання зброї". Втім, він наголосив, що не ставить під сумнів німецьку допомогу Україні: підтримка країни, яка обороняється від вторгнення відповідно до Статуту ООН - непохитна.

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує: використання такого терміну дає помилковий сигнал - "що можна таку війну просто заморозити і сподіватися, що справи підуть краще, але цього ніколи не станеться, як ми знаємо з історії та досвіду з путіним".

Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що "будь-хто, хто вважає за можливе заморожування війни проти України, повинен звернутися до історії".