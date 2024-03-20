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Соратник Шольца знову закликав заморозити війну в Україні

20 березня 2024, 14:55
Соратник Шольца знову закликав заморозити війну в Україні
Фото: з вільного доступу
Він стверджує, що, у будь-який момент може відкритися "вікно можливостей" для припинення вогню.

Лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини, членом якої є канцлер Олаф Шольц, Рольф Мютценіх заявив, що не збирається відмовлятися від своїх слів про необхідність замороження війни в Україні - хоч уряду ФРН має протилежну позицію.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

З його слів, у будь-який момент може відкритися "вікно можливостей" для припинення вогню, навіть якщо зараз такої можливості не видно. За словами Мютценіха, він використовує термін "заморожування конфлікту", який прийнятий у політології та дослідженнях миру, і продовжуватиме його застосовувати.

Лідер СДПН також заявив, що зовнішня й безпекова політика охоплюють ширші сфери, "ніж постачання зброї". Втім, він наголосив, що не ставить під сумнів німецьку допомогу Україні: підтримка країни, яка обороняється від вторгнення відповідно до Статуту ООН - непохитна. 

До слова, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує: використання такого терміну дає помилковий сигнал - "що можна таку війну просто заморозити і сподіватися, що справи підуть краще, але цього ніколи не станеться, як ми знаємо з історії та досвіду з путіним".

Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що "будь-хто, хто вважає за можливе заморожування війни проти України, повинен звернутися до історії". 

війна в УкраїніНімечина допомогаросія окупантизаморо

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