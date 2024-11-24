Соратник Трампа висловився про завершення війни в Україні

Потрібно відновити стримування і мир, наголосив республіканець

Війна в Україні перетворилася на "позиційну війну часів Першої світової війни" після того, як адміністрація поки ще чинного президента США, демократа Джо Байдена дозволила українській стороні використовувати протипіхотні наземні міни для стримування просування російських окупантів.

Про це під час виступу на каналі Fox News заявив республіканець, член палати представників Майкл Волц, якого його однопартієць Дональд Трамп, обраний очільником Штатів, вирішив зробити своїм радником із національної безпеки.

За його словами, щоб покласти край війні, рішення "має бути ухвалене в ширших рамках".

"Це просто справжня м'ясорубка людей і персоналу на цьому фронті... Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни", - сказав політик.