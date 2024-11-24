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Соратник Трампа висловився про завершення війни в Україні

24 листопада 2024, 20:55
Соратник Трампа висловився про завершення війни в Україні
Фото: apnews.com
Потрібно відновити стримування і мир, наголосив республіканець
Війна в Україні перетворилася на "позиційну війну часів Першої світової війни" після того, як адміністрація поки ще чинного президента США, демократа Джо Байдена дозволила українській стороні використовувати протипіхотні наземні міни для стримування просування російських окупантів.
 
Про це під час виступу на каналі Fox News заявив республіканець, член палати представників Майкл Волц, якого його однопартієць Дональд Трамп, обраний очільником Штатів, вирішив зробити своїм радником із національної безпеки.
 
За його словами, щоб покласти край війні, рішення "має бути ухвалене в ширших рамках".
 
"Це просто справжня м'ясорубка людей і персоналу на цьому фронті... Це більше схоже на окопну війну часів Першої світової війни", - сказав політик.
 
Волц говорив, що Трампа дуже турбує протистояння:
 
"Президент Трамп неймовірно стурбований бійнею, що відбувається там, і знову ставить собі питання: "Як нам відновити стримування і як нам принести мир?".
 
Республіканець заявив, що необхідно "відновити стримування, мир і випередити ці сходи ескалації, а не реагувати на них".

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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