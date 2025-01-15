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ПОЛІТИКА

Соратники Трампа вважають завершення війни справою місяців – Reuters

15 січня 2025, 15:32
Соратники Трампа вважають завершення війни справою місяців – Reuters
Фото: Yahoo Finanzas
Спроби команди Трампа припинити війну наразі нерегулярні, що підкреслює, як передвиборчі обіцянки зіштовхуються з реальністю складних переговорів.

Радники новообраного президента Дональда Трампа тепер визнають, війна в Україні потребуватиме місяців або навіть більше часу для вирішення, що є серйозним відображенням реальності для головної зовнішньополітичної обіцянки Трампа — укласти мирну угоду в перший день на посаді.

Двоє соратників Трампа, які обговорювали війну в Україні з новообраним президентом, повідомили Reuters, що, згідно з їхніми оцінками, для врегулювання війни знадобляться місяці, а обіцянки першого дня — це поєднання передвиборчих гучних заяв з недостатнім розумінням складності конфлікту і часу, необхідного для формування нової адміністрації.

Ці оцінки збігаються із заявами спецпредставника Трампа з питань росії та України, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога, який минулого тижня в інтерв'ю Fox News заявив, що хотів би мати "рішення" щодо війни протягом 100 днів, що значно перевищує початкові терміни, встановлені новообраним президентом.

"Проте навіть збільшений термін, запропонований Келлогом, був занадто оптимістичним. Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати путіна, що непоступливість має свої негативні сторони", — сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні, який зараз працює в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

За останні місяці росія досягла значних успіхів на полі бою. Хоча ці успіхи були досягнуті величезною ціною в плані людських і матеріальних втрат, багато аналітиків стверджують, що у путіна є стимул не поспішати з укладенням угоди, поки він намагається отримати контроль над більшою частиною української території.

Дональд Трампвійна в Україні

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