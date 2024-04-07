Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні – CNN

Грін має намір заблокувати фінансування України.

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.

Про це інформує CNN.

Джонсон зараз перебуває "між молотом і ковадлом", а Грін має намір заблокувати фінансування України, що стане величезним ударом як по НАТО, так і по прихильності США міжнародному порядку після Другої світової війни, йдеться в матеріалі.

CNN пише, що один із варіантів, спрямований на заспокоєння крайнього правого флангу партії республіканців, передбачав би структурування коштів для України в якості позики, а не прямої допомоги. Але Марджорі Тейлор Грін бурхливо відреагувала на дану пропозицію.

"Зараз у нас не спікер-республіканець; це спікер від демократів", – сказала Грін, хоча оглядач називає Джонсона найбільш консервативним оратором за останній час.

Видання пише, що це протистояння демонструє, наскільки далеко відійшла Республіканська партія від епохи Рональда Рейгана. Партія, яка колись закликала радянського прем’єра Михайла Горбачова "знести цю стіну", тепер швидко стає партією "Америка перед усім" і фактично заявляє російському диктатору владіміру путіну: "Роби все, що хочеш, тільки залиш нас у спокої".