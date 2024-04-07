Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні – CNN

07 квітня 2024, 11:53
Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні – CNN
фото: Wikipedia
Грін має намір заблокувати фінансування України.

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, виступає проти надання пакета підтримки Україні. Вона  стверджує, що змусить голосувати за усунення спікера Палати представників Майка Джонсона, якщо він просуватиме надання допомоги Україні.

Про це інформує CNN.

Джонсон зараз перебуває "між молотом і ковадлом", а Грін має намір заблокувати фінансування України, що стане величезним ударом як по НАТО, так і по прихильності США міжнародному порядку після Другої світової війни, йдеться в матеріалі.

CNN пише, що один із варіантів, спрямований на заспокоєння крайнього правого флангу партії республіканців, передбачав би структурування коштів для України в якості позики, а не прямої допомоги. Але Марджорі Тейлор Грін бурхливо відреагувала на дану пропозицію.

"Зараз у нас не спікер-республіканець; це спікер від демократів", – сказала Грін, хоча оглядач називає Джонсона найбільш консервативним оратором за останній час.

Видання пише, що це протистояння демонструє, наскільки далеко відійшла Республіканська партія від епохи Рональда Рейгана. Партія, яка колись закликала радянського прем’єра Михайла Горбачова "знести цю стіну", тепер швидко стає партією "Америка перед усім" і фактично заявляє російському диктатору владіміру путіну: "Роби все, що хочеш, тільки залиш нас у спокої".

"Якщо Грін та її колеги переможуть зараз або навіть у наступному протистоянні проти України, ми вступимо в нову, невизначену та ще більш небезпечну еру", – пише видання.

 

СШАдопомога Українівійна в Україніросія окупантипідтримка України

Останні матеріали

Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Політика
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 16:42
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Політика
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 12:26
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Cуспільство
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 00:09
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Політика
Трамп, порно і росіяни. Як рятували соцмережу Трампа від банкрутства – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 16:50
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Політика
Просто вибори? Чому єдина народжена в Україні американська конгресвумен не голосуватиме за пакет допомоги Україні – Wall Street Journal та NBC News
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 12:50
Медведчук і
Політика
Медведчук і "Голос Європи". путін використовує корупцію як зброю, щоб послабити Європу зсередини – Atlantic Council
Переклад iPress – 04 квітня 2024, 09:01
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Політика
Друзі росії просять ЄС залишити заморожені активи в спокої. Експерти побоюються, що росія може виграти принаймні в судах – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 16:20
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Cуспільство
Вимірювання російського успіху в 2024 році. І як нам спровокувати її поразку? – Мік Раян
Переклад iPress – 03 квітня 2024, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється