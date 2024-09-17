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Сотні бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів

17 вересня 2024, 18:09
Сотні бойовиків і медиків
Фото: topwar.ru
Ізраїльські військові наразі не коментували ситуацію.
Сотні членів ліванського збройного угруповання "Хезболла", серед яких - бойовики і медики - були поранені внаслідок масового вибуху пейджерів, які використовують для зв'язку.
 
Про це пише Reuters.
 
Представник "Хезболли" на умовах анонімності повідомив агентству, що вибух пейджерів став "найбільшим порушенням безпеки", яке зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем.
 
Ізраїльські військові поки що не прокоментували ситуацію з вибухами.
 
Джерело агенції у службі безпеки Лівану заявило, що пейджери також вибухали на півдні країни.
 
Центр кризових операцій Лівану, який перебуває у віданні міністерства охорони здоров'я, попросив усіх медичних працівників вирушити до своїх лікарень, щоб допомогти впоратися з величезною кількістю поранених, які надходять за невідкладною допомогою. Також Центр наголосив, що медики не повинні використовувати пейджери.
 
Водночас, "Голос Ізраїлю" пише, що в Лівані прямо зараз "панує величезний хаос, стрес і замішання". Стверджується, що рахунок потерпілих із "відірваними кінцівками" становить майже 1 тис. Як стверджується, одна з найпоширеніших травм власників пейджерів — поранення статевих органів. Це пов'язано з тим, що чоловіки тримали засоби зв'язку в кишенях.
 
"Повідомляється, що терористи "Хезболли" в Сирії також почали підриватися аналогічним способом через засоби зв'язку", - пише ресурс.
 
Також, за даними ЗМІ, посла Ірану в Лівані Моджтабу Амані було поранено внаслідок вибуху пейджера.
 
Як пише Mehr, серед потерпілих нібито Моджтаба Амані, посол Ісламської Республіки Іран у Бейруті.
 
"За непідтвердженими даними, посла Ірану в Лівані було поранено під час масштабної ізраїльської кібератаки в Лівані та Сирії. Згідно з останніми даними, посол був переведений до однієї з лікарень у Бейруті, оскільки він отримав легкі поранення внаслідок скоординованої кібератаки, яка торкнулася кількох районів Лівану. Надійшли повідомлення про те, що ще двоє співробітників посольства Ірану в Бейруті також отримали поранення", — пише ресурс.
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