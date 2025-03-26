Сотні палестинців у Секторі Гази вийшли на демонстрацію проти Хамас

Палестинці в Секторі Гази організували рідкісну демонстрацію незгоди проти угруповання Хамас. Бойовики в масках силою розігнали протестувальників.

Як зазначають видання, на оприлюднених відео видно, як натовп марширує вулицями Бейт-Лахії на півночі Гази, скандуючи: "Заради бога, Хамас — геть", "Терористи Хамас".

Акцію організували через тиждень після того, як ізраїльська армія відновила інтенсивні бомбардування Гази після майже двох місяців перемир’я. Деякі протестувальники, за даними медіа, несли транспаранти з гаслами "Зупиніть війну" та "Ми хочемо жити в мирі".

У соціальних мережах також публікувалися повідомлення щодо організації дев’яти демонстрацій проти Хамас у всій Газі на 26 березня. Щонайменше один заклик приєднатися до протесту циркулював у Telegram.

"Я не знаю, хто організував протест. Я взяв участь, щоб надіслати повідомлення від імені народу: досить війни", — сказав неназваний чоловік у коментарі Agence France-Press.

На інших відео десятки людей у ​​таборах для біженців Джабалія в західній частині міста Газа палили шини, закликали припинити війну, скандували "Ми хочемо їсти".

Як пише BBC, прихильники Хамас виступили на захист угруповання, применшили значення демонстрацій і звинуватили їх учасників у зраді. Сам Хамас поки що не коментував цих повідомлень.