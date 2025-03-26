Сотні палестинців у Секторі Гази вийшли на демонстрацію проти Хамас
26 березня 2025, 09:35
Фото: AFP via Getty Images
Бойовики Хамас в масках силою розігнали протестувальників.
Палестинці в Секторі Гази організували рідкісну демонстрацію незгоди проти угруповання Хамас. Бойовики в масках силою розігнали протестувальників.
Про це пишуть CNN та New York Times із посиланням на відео протесту, надані активістами.
Як зазначають видання, на оприлюднених відео видно, як натовп марширує вулицями Бейт-Лахії на півночі Гази, скандуючи: "Заради бога, Хамас — геть", "Терористи Хамас".
Акцію організували через тиждень після того, як ізраїльська армія відновила інтенсивні бомбардування Гази після майже двох місяців перемир’я. Деякі протестувальники, за даними медіа, несли транспаранти з гаслами "Зупиніть війну" та "Ми хочемо жити в мирі".
У соціальних мережах також публікувалися повідомлення щодо організації дев’яти демонстрацій проти Хамас у всій Газі на 26 березня. Щонайменше один заклик приєднатися до протесту циркулював у Telegram.
"Я не знаю, хто організував протест. Я взяв участь, щоб надіслати повідомлення від імені народу: досить війни", — сказав неназваний чоловік у коментарі Agence France-Press.
На інших відео десятки людей у таборах для біженців Джабалія в західній частині міста Газа палили шини, закликали припинити війну, скандували "Ми хочемо їсти".
Як пише BBC, прихильники Хамас виступили на захист угруповання, применшили значення демонстрацій і звинуватили їх учасників у зраді. Сам Хамас поки що не коментував цих повідомлень.