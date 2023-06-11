Сотні тисяч українців втратили доступ до питної води через підрив ГЕС – ООН

Внаслідок підриву греблі виявилися затопленими населені пункти і 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.

Порядка 700 тисяч людей в Україні на окупованих і на підконтрольних територіях не мають належного доступу до питної води через підрив Каховської ГЕС.

Про це пише Associated Press.

"Внаслідок підриву ГЕС затоплені важливі сільськогосподарські угіддя, що неминуче призведе до зниження експорту зерна, підвищення цін на харчі в усьому світі та нестачу їжі для мільйонів нужденних"- заявив заступник Генерального секретаря ООН із гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

Він зауважив, що вода також вимила з грунту міни і тепер вони становлять небезпеку для багатьох українців.

"Це каскад проблем, починаючи з того, щоб дозволити людям вижити сьогодні, а потім дати їм якісь перспективи на завтра", - додав Гріффітс.

ООН звернеться зі спеціальним закликом щодо надання Україні додаткових коштів у зв’язку з підривом Каховської ГЕС. Водночас він зауважив, що хоче зачекати кілька тижнів, щоб побачити повні економічні наслідки, наслідки для здоров’я та навколишнього середовища, перш ніж закликати про допомогу, підсумував заступник генсека ООН.