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Соціал-демократи у Німеччині номінують Шольца на другий термін

22 листопада 2024, 09:09
Соціал-демократи у Німеччині номінують Шольца на другий термін
Олаф Шольц
Інших претендентів на те, щоб кинути виклик чинному очільнику виконавчої влади, серед його однопартійців не знайшлося
Після відмови міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса боротися за крісло голови уряду Соціал-демократична партія визначить своїм лідером на майбутніх виборах і кандидатом у канцлери Олафа Шольца. 
 
Про це пише Deutsche Welle.
 
Інших претендентів на те, щоб кинути виклик чинному очільнику виконавчої влади, серед його однопартійців не знайшлося. Кандидатуру Шольца підтримали співголови політсили Ларс Клінгбайль та Саскія Ескен. 
 
Проте суперники соціал-демократів вважають, що в лавах партії немає одностайності щодо підтримки канцлера. А спробу переобрання Шольца називають хорошою новиною для себе: за словами звільненого міністра фінансів Крістіана Лінднера з "вільних демократів", "люди чітко знатимуть, що отримають, а що ні, і це "ні" стосується економічних змін".
 
Судячи з опитувань, Шольцу буде вкрай складно повернутися у свій офіс після дня голосування. Соціал-демократи поступаються Християнсько-демократичному союзу удвічі – 16% проти 32%. І навіть ультраправа "Альтернатива для Німеччини" теж вже випереджає керівну партію.
Олаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

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