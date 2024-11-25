Соціал-демократична партія Німеччини висунула Шольца кандидатом у канцлери

Тепер Шольц має бути офіційно затверджений на партійній конференції 11 січня.

Після жорстких і суперечливих дебатів виконавча рада Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) одноголосно висунула Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера на федеральних виборах у лютому 2025 року.

Про це повідомляє Zeit Online.

Як повідомляють у партійних колах, рішення на користь Шольца було одноголосним у федеральній виконавчій раді. Тепер Шольц має бути офіційно затверджений на партійній конференції 11 січня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після висунення своєю партією кандидатом у канцлери на дострокових виборах в лютому став на захист своєї політики щодо України.

"Багато було сказано, багато речей було винесено на обговорення. Важливим залишається те, що я неухильно забезпечував, щоб ми не приймали неправильних рішень", – сказав глава німецького уряду.

"Наприклад, коли я сказав, що ми не будемо постачати крилаті ракети, наприклад, коли я сказав, що я не згоден з тим, щоб із важкого озброєння, яке ми постачаємо, стріляли далеко вглиб росії", – додав він.

Останні тижні в СДПН супроводжувалися публічними дискусіями про те, чи варто замінити Шольца, чия популярність знизилася на тлі розпаду правлячої коаліції, на більш популярного міністра оборони Бориса Пісторіуса. Однак минулого четверга Пісторіус заявив, що не має наміру висуватися, тим самим відкривши шлях для одноголосної підтримки Шольца.