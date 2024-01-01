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Соцмережа X може збанкрутувати цьогоріч – FT

01 січня 2024, 13:57
Соцмережа X може збанкрутувати цьогоріч – FT
Фото: autonews.autoua.net
Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації своїх співробітників.

Газета Financial Times (FT) у своїх передбаченнях на 2024 рік прогнозує, що соцмережа X (колишній Twitter) Ілона Маска цьогоріч може збанкрутувати.

Про це йдеться у статті FT.

"Чи збанкрутує компанія X? Так. Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації своїх співробітників: він робив це в Tesla і SpaceX. Але цього разу, коли реклама в X різко просіла, а спроби створити нові джерела доходу провалилися, є велика ймовірність, що це станеться", – йдеться у прогнозі.

"Після нещодавніх емоційних заяв проти рекламодавців, Маск може виявитися достатньо нерозважливим, щоб подумати, що зможе провести компанію через банкрутство і все одно залишитися на вершині. Боротьба Маска за контроль над X в умовах банкрутства стала б захоплюючим продовженням сповненого драматизму процесу придбання Twitter", – пише FT.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що соцмережа X (колишній Twitter) заробить у 2023 році на рекламі приблизно 2,5 млрд дол – це значно менше у порівнянні з попередніми роками.

У звіті Media Matters for America йдеться про те, що платформа X розміщувала рекламу великих брендів, таких як Apple, поряд з антисемітським контентом, наприклад, мемами, що зображують нацизм як духовне пробудження, і цитатами Адольфа Гітлера, поданими в надихаючому стилі.

МАСКтвіттервійна в Україніросія окупанти

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