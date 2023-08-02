Союзники досі не узгодили план навчання українських пілотів на F-16 – CNN

Не передано ані спеціальне обладнання, ані літаки.

США все ще чекають від європейських чиновників остаточного плану підготовки українських пілотів на винищувачах F-16, який США ще мають затвердити, перш ніж програма почнеться.

Про це повідомили CNN чиновники, знайомі з цим питанням.

Президент України Володимир Зеленський і європейські чиновники публічно заявили, що навчання має розпочатися цього місяця. Але через два місяці після того, як президент Джо Байден оголосив про підтримку США навчання українських пілотів на F-16, залишається низка важливих деталей, які необхідно узгодити.

США все ще мають схвалити передачу спеціального обладнання і матеріалів для F-16, в тому числі льотних тренажерів і навчальних посібників. Але офіційні особи повідомили CNN, що адміністрація Байдена ще не отримала від європейців остаточного плану тренувань, а це означає, що США поки що не мають що підписувати.

Також досі незрозуміло, які країни нададуть F-16 для програми навчання– і самій Україні, коли програма буде завершена. Передача літаків Україні потребуватиме окремого схвалення США.

Представники американського оборонного відомства повідомили CNN, що США все ще вирішують, чи відправляти американських пілотів для допомоги в навчанні українців, але жодних рішень не буде прийнято доти, доки не буде затверджено остаточний план тренувань.

Речник Міністерства оборони Данії не став прямо коментувати, чи подала країна офіційний план до США на затвердження. Але він надав CNN односторінкову концепцію навчань, в якій йдеться про те, що курс буде спрямований на підготовку пілотів і наземного екіпажу протягом шести місяців і відбуватиметься в кількох місцях, в тому числі на базі винищувачів Скридструп в Данії.

У концепції навчання також зазначено, що коаліція погодилася підтримати навчання «мовними експертами, пілотами, наземним екіпажем, інструкторами, літаками і фінансуванням, якщо це буде необхідно». Очікується, що Україна надасть кваліфікований персонал, здатний пройти необхідні мовні, медичні та безпекові тести.

Речник Міністерства оборони Нідерландів повідомив, що вони не мають жодних оновлень інформації. Минулого місяця міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила CNN, що навчання розпочнеться в Данії в серпні, а потім буде продовжено "на постійній основі" в навчальному центрі в Румунії. За її словами, програма навчання буде призначена для України, а також "для інших країн, які переходять на винищувачі четвертого покоління".

Очікується, що сам курс буде проведено в Данії і Румунії за допомогою Нідерландів, Бельгії, Канади, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції і Великої Британії, повідомили офіційні особи. Але деталі, включаючи дати, місця проведення і тривалість програми, "все ще опрацьовуються", сказав під час брифінгу минулого тижня координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Кількість українських пілотів, які пройдуть підготовку, також ще не визначена, але у службовій записці Повітряних Сил рекомендовано, щоб група складалася з 10-12 учасників. Це відповідає кількості пілотів, яку, на думку американських оборонних чиновників, Україна зможе реально виділити на багатомісячний курс підготовки в Європі, оскільки війна триває.

Українцям також доведеться подолати ще одну ключову перешкоду, перш ніж вони зможуть тренуватися на F-16: знання англійської мови. У доповідній записці ВПС України рівень володіння англійською мовою пілотів названо "проблемою, що викликає занепокоєння", і зазначено, що "для більшості пілотів початкового складу буде необхідна додаткова мовна підготовка". За словами офіційних осіб, Велика Британія запропонувала надати таку підготовку в рамках курсу, а США також розглядають можливість надання викладачів англійської мови для цієї програми.