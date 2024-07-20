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Союзники Камали Гарріс готуються до висунення її у президенти США – Politico

20 липня 2024, 10:47
Союзники Камали Гарріс готуються до висунення її у президенти США – Politico
Фото: Getty Images
За словами лідерки організації, донори "вишикуються в чергу, щоб підтримати" Гарріс, "як тільки вона стане потенційним кандидатом"
Союзники віце-президента США Камали Гарріс почали залучати донорів-демократів, щоб підготувати фінансову підтримку для неї на випадок вибуття президента Джо Байдена з виборів.
 
Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.
 
Збір пожертв серед жінок-донорів розпочала одна з радників Демократичної партії. Жіноча політична організація почала спілкуватися зі своєю донорською базою, щоб забезпечити початкову хвилю внесків.
 
"Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї", - наголосила на умовах анонімності лідерка однієї з жіночих політичних організацій.
 
Організація вже почала готувати електронні листи та повідомлення. Ті, хто опікуються підтримкою жінок-кандидаток, вже почали планувати, як допомогти Гарріс швидкою демонстрацією сили, підготувавши списки донорів. Деякі з них вже заявили про бажання дати кошти.
 
За словами лідерки організації, донори "вишикуються в чергу, щоб підтримати" Гарріс, "як тільки вона стане потенційним кандидатом". Відповідний меседж вона чує від усії донорів. 
 
При цьому радник з питань донорства розповіла, що п'ять осіб уже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список Демократичної партії на чолі з Гарріс. Поки що ці зусилля лише зароджуються, і невідомо, яким буде статус фінансування кампанії, якщо в підсумку в боротьбі за номінацію візьмуть участь кілька жінок.
 
У Politico переконані, що імпульс до зміцнення позицій Гарріс свідчить про те, що її позиція як кандидата для заміни Байдена є нестабільною.
 
У разі проведення відкритого з'їзду, претендентами на цю посаду можуть стати губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом або губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер. Ньюсом має значні ресурси в Каліфорнії і є потужним фандрейзером та емісаром партії, а Пріцкер - мультимільярдер, спадкоємець статків готелю Hyatt.

 

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