Союзники по НАТО досі домовляються, що саме запропонувати Україні на саміті – WP

Вже 11 липня розпочнеться давно очікуваний саміт у Вільнюсі, на який покладено багато надій.

Захід досі не дійшов згоди про те, що ж запропонувати Україні на саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Про це пише Washington Post.

"Вашингтон, який має найбільший вплив на рішення Альянсу, що складається з 31 члена, протягом декількох місяців маневрував, щоб знизити очікування Києва, зосередивши розмову на "гарантіях безпеки", а не на членстві в найближчій перспективі, що багато союзників вважають неможливим навіть обговорювати до тих пір, поки Україна залишається в стані війни з росією", – пише видання.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що саміт у Вільнюсі дасть альянсу можливість "виправити помилку", допущену на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, коли Україні і Грузії сказали, що вони стануть членами колись в майбутньому, не уточнивши, коли і як це станеться.

За словами дипломатів, деталі пакету безпеки, який можуть запропонувати Україні, ще не доопрацьовані. Але офіційні особи США і НАТО описали мінливі пропозиції щодо двосторонніх або багатосторонніх угод, які вони охарактеризували як пакти про взаємну оборону або меморандуми про безпеку з Україною.

США підтримали план щодо усунення бар'єрів на шляху вступу України до НАТО, скажімо, дозволивши Україні пізніше обійти План дій щодо членства в Альянсі в майбутньому, але фактично не встановлюючи часові рамки.

Однак неясно, чи зможуть такі угоди допомогти Україні в даний час. Схоже, жоден із союзників НАТО не бажає посилати своїх солдатів воювати на Україну. І Сполучені Штати неодноразово відмовлялися від відправки Україні своєї найсучаснішої зброї.

Автори публікації зазначають, що Київ отримав безпрецедентні поставки зброї та боєприпасів із Заходу, але неясно, чи зможуть союзники України підтримувати це нескінченно. Демократичні західні уряди також повинні пристосуватися до результатів виборів, якщо виборці вимагають змін.

Без чітких зобов'язань деякі українські чиновники бачать найгірший сценарій, коли підтримка Києва врешті-решт розвалиться, особливо якщо Байден буде переможений республіканцем у президентських перегонах наступного року. Україна та її прихильники сподіваються зберегти свої гарантії безпеки на довгі роки, незалежно від того, хто займе Білий дім.

Хоча існує широка згода з тим, що альянс повинен зміцнювати свої політичні відносини з Києвом, існують великі розбіжності з приводу того, що це насправді означає.

У дні, що передують саміту, поки Україна воює з росією, помічники країн НАТО ведуть власну битву за те, як сформулювати заключну декларацію саміту.