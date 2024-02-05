Союзники президента США в Конгресі закликають підтримати законопроєкт щодо фінансування України

Байден і демократи, а також деякі республіканці все ще сподіваються, що їм вдасться змінити політичну динаміку, і чинитимуть тиск на Майка Джонсона, спікера Палати представників, щоб він також призначив голосування щодо допомоги Україні.

Провідні американські сенатори представили компромісний законопроєкт, який відновить допомогу США Україні та посилить імміграційні правила на південному кордоні з Мексикою, що призведе до протистояння в Конгресі, яке може сформувати як внутрішню, так і зовнішню політику під керівництвом Джо Байдена. Чак Шумер, лідер демократичної більшості у верхній палаті Конгресу, оприлюднив текст компромісного законопроєкту в неділю 4 лютого після тижнів напружених переговорів щодо допомоги Україні та Ізраїлю у сфері безпеки, а також заходів з посилення імміграційного контролю.

Про це пише видання Financial Times.

Це означає, що голосування по законопроєкту відбудеться вже цього тижня. Це стане найбільшим випробуванням для пропозиції Байдена надати мільярди доларів нової безпекової допомоги Києву після того, як останній етап фінансування закінчився наприкінці 2023 року. Для просування законопроєкту необхідна підтримка 60 зі 100 сенаторів, що означає, що значна кількість республіканців повинна буде приєднатися до демократів у підтримці закону.

Але навіть якщо він пройде верхню палату, лідери контрольованої республіканцями Палати представників дали зрозуміти, що вони відмовляться приймати закон, проти якого виступає Дональд Трамп, кандидат від партії, який кине виклик Байдену в листопаді. Замість цього Палата представників планує проголосувати за надання $17,6 млрд на безпекову допомогу лише Ізраїлю, без жодної допомоги Україні.

Байден і демократи, а також деякі республіканці все ще сподіваються, що їм вдасться змінити політичну динаміку, і чинитимуть тиск на Майка Джонсона, спікера Палати представників, щоб він також призначив голосування щодо допомоги Україні.

"Я знаю, що серед нас є розбіжності, але ми не можемо дозволити партійній політиці заважати нам виконувати наші обов'язки як великої нації", — сказав Байден у своїй заяві в неділю 4 лютого.

Але в іншому випадку допомога Україні, так само як і посилення прикордонних заходів може не потрапити на стіл Байдена для підписання принаймні до кінця 2024 або початку 2025 року. Це зруйнувало б одну з головних зовнішньополітичних цілей президента.

Байден і його союзники, а також багато експертів із зовнішньої політики у Вашингтоні намагалися довести, що ненадання допомоги Україні підбадьорить Владіміра Путіна і спонукатиме Китай до вторгнення на Тайвань.

Останньою поступкою Байдена стало агресивне посилення імміграційних правил на південному кордоні, якого вимагали республіканці, в обмін на широкий пакет безпеки, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Хоча лідери республіканців у Палаті представників виступають проти угоди, Мітч Макконнелл, головний республіканець у Сенаті, підтримав її. Союзники Байдена в Конгресі дедалі наполегливіше закликають колег-законодавців підтримати план.

"Якщо ми відступимо, вийдемо і залишимо українців без ресурсів для самозахисту, це поставить під загрозу інтереси цієї країни на 50 років. Це буде розглядатися як одна з найбільших геополітичних помилок 21-го століття", — заявив на цьому тижні Ангус Кінг, сенатор від штату Мен.