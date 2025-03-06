Союзники США обмірковують обмеження обміну розвідданими через політику Трампа щодо росії

За інформацією джерел, ці обговорення вже ведуться і стосуються не лише обміну розвідданими, а й більш широких відносин між США та їхніми союзниками.

Деякі важливі союзники США, зокрема Ізраїль, Саудівська Аравія та члени розвідувального альянсу "П'ять очей", обмірковують можливість скорочення або навіть припинення обміну розвідданими з Вашингтоном у відповідь на політику адміністрації Дональда Трампа щодо росії. Вони побоюються, що тепліші відносини між США та росією можуть призвести до витоку чутливої інформації, зокрема, через передачу даних до москви, що може поставити під загрозу безпеку іноземних агентів, зокрема тих, хто працює під прикриттям.

Про це повідомляє NBC News.

За інформацією джерел, ці обговорення вже ведуться і стосуються не лише обміну розвідданими, а й більш широких відносин між США та їхніми союзниками, включаючи питання дипломатії, торгівлі та військової співпраці. Союзники США, зокрема ті, що входять до альянсу "П'ять очей", висловлюють стурбованість щодо потенційних наслідків від зміни американської політики щодо росії. Багато хто з них не хоче ставити під загрозу життя своїх агентів або безпеку важливих оперативних даних.

Альянс "П'ять очей", до якого входять Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та США, є одним із найбільш потужних шпигунських альянсів у світі. Співпраця в рамках цього альянсу включає глибокий обмін розвідувальними даними, зокрема через супутникові знімки та перехоплення комунікацій. Однак зміна політики США, зокрема у відносинах з росією, викликає побоювання серед союзників щодо безпеки таких даних, особливо в умовах, коли адміністрація Трампа намагається налагодити більш теплі відносини з москвою.

Одним з найбільших побоювань є те, що американська адміністрація може почати обмежувати або навіть припинити збір розвідданих, спрямованих на росію, оскільки москва більше не розглядається як головна загроза для США. Ці зміни стали особливо помітними після того, як Трамп ухвалив рішення про призупинення розвідувальної та військової допомоги Україні, що сприяло посиленню занепокоєння серед союзників, з якими США підтримували тісну співпрацю у розвідці з 2014 року, коли росія здійснила своє перше вторгнення в Україну.

Натомість деякі країни, включаючи Великобританію та Канаду, публічно заявили, що їхні відносини з США в розвідувальній сфері залишатимуться незмінними. Великобританія, наприклад, підкреслила свою прихильність до альянсу "П'ять очей" та продовження співпраці з Вашингтоном у сфері оборони та безпеки, попри можливі розбіжності в інших питаннях.

Ізраїль також висловив підтримку тісній співпраці зі США, запевнивши, що відносини у розвідці залишаються міцними, навіть з огляду на зміну політичної ситуації в США. Однак не всі країни схвалюють підхід Трампа щодо росії. Деякі колишні співробітники розвідки вказують на те, що ці зміни можуть призвести до зменшення обміну важливою інформацією, що в кінцевому підсумку послабить безпеку самих США та їхніх союзників.

Нещодавні кроки адміністрації Трампа, зокрема призупинення наступальних кібероперацій проти росії, посилили ці побоювання. Це також стало предметом критики, оскільки росія традиційно вважалася однією з найбільших загроз для американської кібербезпеки. Сполучені Штати раніше вели активні кібероперації проти росії, намагаючись запобігти її кібернападам на інші країни та критичну інфраструктуру.

Тим часом, деякі аналітики висловлюють занепокоєння щодо того, що Трамп може дозволити передачу деякої конфіденційної розвідувальної інформації москві, сподіваючись на покращення відносин із росією. Це створює додатковий ризик для країн, що обмінюються даними з США, які можуть побоюватися, що така інформація може потрапити до рук російських шпигунів або бути використана проти їхніх власних інтересів.

Загалом, хоча деякі союзники США намагаються мінімізувати значення цих обговорень, для багатьох країн питання безпеки та довіри у розвідці залишається на першому місці, і зміни в американській політиці можуть призвести до серйозних наслідків для міжнародної співпраці в цій сфері.