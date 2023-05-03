Союзники України готують нові санкції проти росії – Bloomberg

США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти рф, з метою закрити лазівки.

США, Європа та інші ключові союзники України готують нові санкції проти росії, аби спробувати затягнути економіку президента Путіна після більш ніж 14 місяців війни, яку він почав.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пакети санкцій будуть реалізовуватись індивідуально, але координуватимуться, пише видання.

Ключова мета - закрити лазівки в існуючих обмеженнях та вирішити проблему обходу санкцій. Плани будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів "Великої сімки" в Японії вже цього місяця.

Численні санкцій та інших економічні обмеження, накладені на москву після її вторгнення в Україну, вдарили по російській економіці, але не завдали нокауту. І при цьому путін не показує жодних ознак зупинення своєї війни. Доходи рф від енергоносіїв близькі до перевищення цільового рівня в умовах обмеження цін на нафту, встановленого країнами G7 та C, що допомагає уряду стабілізувати бюджет, навіть якщо військові витрати різко зросли.

В той самий час банк росії прогнозує, що економіка зросте на 2% в цьому році, а ВВП досягне довоєнного рівня до кінця 2024 року. А це набагато раніше, ніж прогнозували економісти.

ВВП Росії знизився на 2,1% минулого року і це спростувало прогнози, що обмеження призведуть економіку до глибокого спаду.

Саміт G7 стане майданчиком обговорення що вже спрацювало і які варіанти ще залишаються щодо подальшого тиску на російську економіку. Але враховуючи, що що низка фінансових секторів рф вже потрапила під санкції, знайти нові галузі, які обмежать можливості путіна фінансувати війну, важко.

11 пакет буде зосереджений на лазівках у введених санкціях, пише Bloomberg. Серед пропозицій, що обговорюються - заборона на транзит багатьох товарів через територію росії та заходи проти суден, які відключають навігаційні системи. Крім того, також накладуть нові санкції приблизно на 30 людей.

Аби прийняти ці заходи потрібна підтримка всіх країн-членів ЄС.

США і Японія готують свої власні пакети. Канада працює над заходами, що стосуються прав людини, включаючи передбачуване викрадення українських дітей і санкції щодо російської військової промисловості.

Більшість уваги країн G7 зосереджена на прибрати здатність рф ухилятися чи обходити існуючі санкції та приділити увагу сотням санкційних товарів та технологій, які використовуються у військових цілях.

"Велика сімка" також обговорить зміну існуючого режиму санкцій та заборонять будь-який експорт, якщо тільки на нього не поширюються винятки.

Проте проблематичним для ЄС лишається одноголоса підтримка всіх держав-членів. Якщо нові критерії будуть схвалені лідерами G7, винятки, швидше за все, стосуватимуться сільськогосподарських товарів, продуктів харчування та ліків.

Очікується також, що країни G7 досягнуть прогресу в механізмі відстеження російських алмазів через кордони, що в кінцевому підсумку може призвести до обмежень на цю торгівлю.