Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Союзники України обговорюють різні сценарії припинення війни –- Bloomberg

05 грудня 2024, 11:11
Союзники України обговорюють різні сценарії припинення війни –- Bloomberg
Фото: Генштабу ЗСУ
НАТО подвоює зусилля, щоб поспішити передати Україні більшу кількість зброї
Союзники України прагнуть поставити Київ у найкраще становище для відбиття російських наступів або перед переговорами про можливе припинення вогню.
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
 
Зазначається, що в зазначених цілях НАТО подвоює зусилля, щоб поспішити передати Україні більшу кількість зброї, оскільки сили Києва "повільно здають позиції".
 
Паралельно з цим уряди країн-союзників України почали розглядати різні сценарії припинення війни, повідомили джерела.
 
За їхніми словами, обговорення включає в себе гарантії безпеки, які "захистять Україну, не провокуючи путіна".
 
Вказується, що один із можливих варіантів припинення вогню включає створення демілітаризованої зони. Як зазначив один високопоставлений дипломат НАТО, у разі припинення вогню європейські війська, ймовірно, охоронятимуть і патрулюватимуть її.
 
Інший високопоставлений західний дипломат додав, що ці обговорення відбуваються на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестійкою, і переговори мають розпочатися найближчим часом.
 
Як пише Bloomberg, членство України в НАТО з його гарантією безпеки "в короткостроковій перспективі виключено":
 
"Замість цього Києву знадобляться гарантії безпеки, які потенційно зобов'яжуть США або інших союзників стати на його захист, якщо росія порушить будь-яке припинення вогню. Це буде виходити за рамки зобов'язань США і десятків союзників щодо зміцнення української армії в довгостроковій перспективі, включно з навчанням".

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Політика
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 23:35
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики.
Політика
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 16:12
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Політика
Обезголовлюючий удар. Захистити Америку від призначень Трампа – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 08:04
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Політика
Цікаво про Сирію. Чому наступ відбувся в Ідлібі, а потім і в Алеппо – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 15:20
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Політика
кремль святкує призначення Трампа у свій уряд. Час скористатися цим – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 грудня 2024, 12:35
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіхів у Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 23:05
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється