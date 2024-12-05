Союзники України обговорюють різні сценарії припинення війни –- Bloomberg

Союзники України прагнуть поставити Київ у найкраще становище для відбиття російських наступів або перед переговорами про можливе припинення вогню.

Зазначається, що в зазначених цілях НАТО подвоює зусилля, щоб поспішити передати Україні більшу кількість зброї, оскільки сили Києва "повільно здають позиції".

Паралельно з цим уряди країн-союзників України почали розглядати різні сценарії припинення війни, повідомили джерела.

За їхніми словами, обговорення включає в себе гарантії безпеки, які "захистять Україну, не провокуючи путіна".

Вказується, що один із можливих варіантів припинення вогню включає створення демілітаризованої зони. Як зазначив один високопоставлений дипломат НАТО, у разі припинення вогню європейські війська, ймовірно, охоронятимуть і патрулюватимуть її.

Інший високопоставлений західний дипломат додав, що ці обговорення відбуваються на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестійкою, і переговори мають розпочатися найближчим часом.

Як пише Bloomberg, членство України в НАТО з його гарантією безпеки "в короткостроковій перспективі виключено":

"Замість цього Києву знадобляться гарантії безпеки, які потенційно зобов'яжуть США або інших союзників стати на його захист, якщо росія порушить будь-яке припинення вогню. Це буде виходити за рамки зобов'язань США і десятків союзників щодо зміцнення української армії в довгостроковій перспективі, включно з навчанням".