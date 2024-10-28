Союзники України обмежено реагують на війська Північної Кореї – Bloomberg

Генсек НАТО підтвердив перебування військ КНДР в росії і назвав це значною ескалацією.

Союзники Києва усе ще спостерігають за тим, як москва використає війська КНДР проти України.

Про це йдеться в матеріалі агенції Bloomberg.

Рішення кремля залучити армію КНДР для підтримки своїх виснажених сил змусило союзників України визнати обмеженість можливих відповідей, аби уникнути подальшої ескалації конфлікту.

Високопосадовці Демократичної Кореї планують інформувати НАТО та ЄС у Брюсселі про намір Північної Кореї направити до рф до 10 000 солдатів.

В той же час, президент США Джо Байден заявив журналістам:

"У нас є варіанти, це залежить від того, що вони будуть робити".

Один із варіантів обговорює Південна Корея, аби почати постачати зброю безпосередньо Україні, змінюючи політику заборони надання летальної допомоги країнам у стані війни.

На сьогодні Сеул вже частково забезпечує американські поставки.

В разі, якщо артснаряди з Кореї направлять безпосередньо до Києва, це означатиме участь двох найбільших артилерійських сил у світі у війні: Сеула і Пхеньяна.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав переглянути ідею введення західного флангу в Україну для підтримки. Він зазначив, що це краще зробити зараз, ніж пізно, аде цей план викликає побоювання щодо безпеки інструкторів.

Також Вашингтон може зняти обмеження для України на завдання ударів по території рф, що раніше було червоною лінією для адміністрації Байдена.

"Основна філософія Вашингтона щодо обчислення ризику й вигоди, коли йдеться про ескалацію проти переваги для українців, ймовірно, залишається приблизно тією самою", - заявив керівник Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн.

Американські та європейські чиновники поки не мають чіткої інформації, як саме північнокорейські війська підтримуватимуть рф у війні проти України, а радник з нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що частину військ можуть відправити до Курської області, де українські сили досягли успіхів цього літа.

Можливо путін розмістить північнокорейські війська для захисту своїх ліній оборони в Курській області, щоб уникнути використання строковиків і політичних проблем всередині країни.

"Це допомагає йому уникнути багато політичного дискомфорту вдома", - каже дослідниця Rand Енн Марі Дейлі.

З точки зору варіантів відповіді США та Європи, залишаються ті самі "інструменти", включаючи розширену військову допомогу або використання заморожених російських активів, сказав Фонтейн.

НАТО вже офіційно підтвердило, що КНДР направила війська в росію.

Сьогодні, 28 жовтня, генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні рф проти України.