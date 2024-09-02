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ПОЛІТИКА

Союзники України очікують, що Іран незабаром відправить ракети до росії

02 вересня 2024, 19:49
Союзники України очікують, що Іран незабаром відправить ракети до росії
Фото: DW
Іран вже надав росії сотні дронів за час повномасштабної війни проти України.

Європейські чиновники очікують, що Іран найближчим часом передасть балістичні ракети країні-агресору росії.

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на джерела.

Іран вже надав росії сотні дронів за час повномасштабної війни проти України, але можлива передача балістичних ракет "стане тривожним розвитком подій", стверджують джерела Bloomberg.

Тип ракет та обсяг поставки джерела не назвали, хоча зазначили, що передати їх можуть "протягом кількох днів".

Національна рада безпеки США наразі не відповіла на прохання Bloomberg прокоментувати новину. Міністерство закордонних справ Ірану та його місія при ООН також утримались від коментарів.

29 серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що його країна не збирається передавати країні-агресору росії балістичні ракети.

Іранракетивійна в Україніросія загроза

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