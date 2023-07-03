Союзники відправляють до Литви системи ППО для захисту саміту НАТО

Зокрема Іспанія має намір направити до Литви системи NASAMS, а Німеччина вже перекинула з цією ж метою комплекси Patriot.

Іспанські військові перекидають систему протиповітряної оборони NASAMS, розміщену в Латвії, у сусідню Литву, щоб допомогти захистити саміт НАТО, який відбудеться там наступного тижня.

Про це повідомляє видання War is Boring із посиланням на іспанських дипломатів у Литві.

Зазначається, що учасників саміту захищатимуть системами протиповітряної оборони Patriot і NASAMS. Для цього іспанський військовий підрозділ буде тимчасово перекинуто з Латвії до Литви на час саміту, де він перебував у складі дислокованого там міжнародного батальйону союзників.

"Ми можемо підтвердити, що Іспанія робить свій внесок у забезпечення безпеки саміту НАТО у Вільнюсі за допомогою підрозділу ППО NASAMS", – повідомили іспанські дипломати.

При цьому Німеччина вже перекинула до столиці Литви свої комплекси Patriot.

"Система Patriot уперше виконує бойові завдання в Литві, бездоганність її роботи на місці забезпечуватиме німецький екіпаж на основі колективних рішень", – повідомила пресслужба Збройних сил Литви.

Зазначається, що інші оборонні засоби також будуть розгорнуті в Литві відповідно до планів, процедур, комунікацій і логістичних рішень, узгоджених заздалегідь перед самітом НАТО.