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ПОЛІТИКА

SpaceX Маска готується позбавити Apple доступу до супутникових частот – WSJ

31 березня 2025, 17:09
SpaceX Маска готується позбавити Apple доступу до супутникових частот – WSJ
Космічний апарат
Apple разом із Globalstar розвиває власну супутникову мережу, щоб iPhone могли працювати без мобільного покриття.

SpaceX Ілона Маска має намір позбавити Apple доступу до частот для супутникового зв’язку.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Apple разом із Globalstar розвиває власну супутникову мережу, щоб iPhone могли працювати без мобільного покриття, і не допускає сторонніх до своєї екосистеми. Натомість SpaceX уже має розгорнуту мережу Starlink із 550 супутниками, які забезпечують зв’язок для смартфонів на частотах, сумісних із останніми iPhone.

Apple не бажає напряму підключати свої пристрої до Starlink: хоча зв’язок через сервіс можливий, у США він працює лише через оператора T-Mobile і поки обмежується екстреними SMS. До літа 2025 року функціонал планують розширити, але про повну інтеграцію без посередників не йдеться. 

Така позиція Apple давно дратує Маска, який має значний вплив у адміністрації Трампа, пише видання. У 2024 році він навіть жартував про створення власного смартфона, висловлюючи невдоволення контролем Apple над додатками, зокрема через App Store, де розміщується X.

SpaceX пішла на загострення, звернувшись до Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) із вимогою позбавити Apple частини частот через їхнє «недовикористання». Ситуацію ускладнює те, що SpaceX сама виводить на орбіту супутники Globalstar, а Apple інвестувала в цю мережу близько $1 млрд за рік. У Globalstar лише 50 супутників, тоді як SpaceX має значно більшу інфраструктуру.

За даними WSJ, керівництво Apple і SpaceX періодично обговорює пряме підключення iPhone до супутників Starlink, але домовленостей немає. Технічно це було б вигідно, говорять експерти, адже Starlink має перевагу в кількості супутників, але ідеологічні розбіжності між компаніями гальмують співпрацю.

Apple прагне зберегти контроль над своєю екосистемою, а Маск, який раніше конкурував із компанією за таланти в автопілотах і мав суперечки через X, бачить у цьому обмеження для своїх амбіцій, пише WSJ.

AppleiPhoneсупутникSpaceXІлон Маск

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