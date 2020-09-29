SpaceX перенесла запуск четвертого супутника американських ВПС

SpaceX перенесла запуск четвертого супутника американських ВПС29.09.2020 12:33 Компанія SpaceX Ілона Маска через погані погодні умови перенесла на середу запуск на орбіту ракету-носія Falcon 9 із четвертим супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Space Vehicle 04, чиїм оператором є ВПС США.

"Зараз націлені на середу, 30 вересня, для запуску Falcon 9 з GPS III Space Vehicle 04. Сподіваємося на покращення погоди в районі посадкової зони (ракети – ред.)", - зазначили у SpaceX.

Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Твіттер.

Минулого тижня компанія Ілона Маска повідомила, що планує у вівторок, 29 вересня, запустити на орбіту ракету-носія Falcon 9 із четвертим супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Space Vehicle 04, чиїм оператором є ВПС США.

Як відомо, супутники системи глобального позиціонування третього покоління GPS повинні на орбіті замінити 32 старі супутники, чиїм оператором є ВПС США. У грудні минулого року SpaceX запустила перший такий супутник.