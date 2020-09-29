БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИSpaceX перенесла запуск четвертого супутника американських ВПС29.09.2020 12:33 Компанія SpaceX Ілона Маска через погані погодні умови перенесла на середу запуск на орбіту ракету-носія Falcon 9 із четвертим супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Space Vehicle 04, чиїм оператором є ВПС США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX перенесла запуск четвертого супутника американських ВПС
Фото: Вікіпедія
"Зараз націлені на середу, 30 вересня, для запуску Falcon 9 з GPS III Space Vehicle 04. Сподіваємося на покращення погоди в районі посадкової зони (ракети – ред.)", - зазначили у SpaceX.
Як передає Укрінформ, про це компанія повідомила у Твіттер.
Минулого тижня компанія Ілона Маска повідомила, що планує у вівторок, 29 вересня, запустити на орбіту ракету-носія Falcon 9 із четвертим супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Space Vehicle 04, чиїм оператором є ВПС США.
Як відомо, супутники системи глобального позиціонування третього покоління GPS повинні на орбіті замінити 32 старі супутники, чиїм оператором є ВПС США. У грудні минулого року SpaceX запустила перший такий супутник.
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