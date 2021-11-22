ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30", який був запланований на грудень, на січень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX перенесла запуск українського супутника на січень - Шмигаль
На сайті Next Spaceflight йдеться, що запуск може відбутися 10 січня 2022 року
Фото: Вікіпедія
Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив у "Суботньому інтерв'ю" (Радіо Свобода), відповідаючи на питання, чи буде супутник запущений до кінця цього року, повідомляє "Економічна правда".
"Супутник готовий. Запуск мав відбутись у грудні цього року, це було планово. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій належить ракетоносій, перенесла запуск на січень", - відповів Шмигаль.
"Тобто він полетить, але пізніше, найближчим часом", - додав він.
Водночас на сайті Next Spaceflight йдеться, що запуск може відбутися 10 січня 2022 року.
Нагадаємо, що Маск анонсував десяток запусків корабля Starship у 2022 році
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 11 2021 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Hubble показав "потрійну" галактику в космосі
- ВІДЕО Байден випробував електричний Hummer
- ФОТО Українські вертолітники допомогли дослідникам одного з найактивніших вулканів Африки
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 10 найбільш затребуваних професій в Україні в найближчому майбутньому 1Від програмістів до економістів