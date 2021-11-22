SpaceX перенесла запуск українського супутника на січень - Шмигаль

На сайті Next Spaceflight йдеться, що запуск може відбутися 10 січня 2022 року

Компанія SpaceX Ілона Маска відклала запуск українського супутника "Січ 2-30", який був запланований на грудень, на січень.

Про це прем'єр Денис Шмигаль заявив у "Суботньому інтерв'ю" (Радіо Свобода), відповідаючи на питання, чи буде супутник запущений до кінця цього року, повідомляє "Економічна правда".

"Супутник готовий. Запуск мав відбутись у грудні цього року, це було планово. Але, на жаль, компанія Ілона Маска, якій належить ракетоносій, перенесла запуск на січень", - відповів Шмигаль.

"Тобто він полетить, але пізніше, найближчим часом", - додав він.

Водночас на сайті Next Spaceflight йдеться, що запуск може відбутися 10 січня 2022 року.

Нагадаємо, що Маск анонсував десяток запусків корабля Starship у 2022 році