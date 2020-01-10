SpaceX планує запуск чергової партії супутників Starlink
Про це повідомила "Економічна правда" посилаючись на офіційний сайті SpaceX.
1 жовтня о 9:17 EDT (16:17 за Києвом) запланований запуск чергової партії інтернет-супутників Starlink, а 2 жовтня о 21:43 за EDT (04:43 за Києвом) ракета Falcon 9 має вивести на орбіту військовий супутник США GPS III.
Ракета-носій Falcon 9, яка доставить на орбіту 13-ту партію інтернет-супутників Starlink, раніше вже двічі використовувалася в 2020 році. В SpaceX також зауважили, що одна з половин обтічника Falcon 9 підтримувала два попередні запуску Starlink.
Через 9 хвилин після запуску ракети з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида, багаторазова частина Falcon 9 повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.
Всього, угруповання третього покоління GPS-супутників буде складатися з 32 апаратів. Вони замінять ті, які зараз забезпечують сигнал GPS по всій планеті. Існуючою системою, яка використовується для навігації, реєстрації ядерних випробувань, відстеження сигналів SOS, користуються понад 4 мільярди людей на планеті.
Всі супутники GPS III матимуть сумісність з системою наступного покоління (OCX) і існуючими GPS-супутниками. Аналогами американської GPS-системи є європейська Galileo та російська ГЛОНАСС.
Нагадаємо, що раніше SpaceX запустила Falcon 9 з комунікаційним супутником
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО NASA виявила на Бенну частини іншого астероїда
- ВІДЕО Sony назвала дату виходу PlayStation 5
- ВІДЕО У Туреччині успішно випробували автомобіль, що літає
- Компанія Neuralink Ілона Маска показала інтерфейс "мозок-комп'ютер"
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ