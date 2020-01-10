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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX планує запуск чергової партії супутників Starlink

Це 13-та партія інтернет-супутників
Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 1 та 2 жовтня здійснити запуск 60-ти інтернет-супутників системи Starlink та військового GPS-супутника третього покоління США.
SpaceX планує запуск чергової партії супутників Starlink Фото: bloomberg.com

Про це повідомила "Економічна правда" посилаючись на офіційний сайті SpaceX.

1 жовтня о 9:17 EDT (16:17 за Києвом) запланований запуск чергової партії інтернет-супутників Starlink, а 2 жовтня о 21:43 за EDT (04:43 за Києвом) ракета Falcon 9 має вивести на орбіту військовий супутник США GPS III.

Ракета-носій Falcon 9, яка доставить на орбіту 13-ту партію інтернет-супутників Starlink, раніше вже двічі використовувалася в 2020 році. В SpaceX також зауважили, що одна з половин обтічника Falcon 9 підтримувала два попередні запуску Starlink.

Через 9 хвилин після запуску ракети з комплексу LC-39A Космічного центру Кеннеді у штаті Флорида, багаторазова частина Falcon 9 повинна приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Всього, угруповання третього покоління GPS-супутників буде складатися з 32 апаратів. Вони замінять ті, які зараз забезпечують сигнал GPS по всій планеті. Існуючою системою, яка використовується для навігації, реєстрації ядерних випробувань, відстеження сигналів SOS, користуються понад 4 мільярди людей на планеті.

Всі супутники GPS III матимуть сумісність з системою наступного покоління (OCX) і існуючими GPS-супутниками. Аналогами американської GPS-системи є європейська Galileo та російська ГЛОНАСС.

Нагадаємо, що раніше SpaceX запустила Falcon 9 з комунікаційним супутником

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01 10 2020 11:16
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